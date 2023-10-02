قيس سعيد يبحث مع قيادات الأمن التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

MENAFN - Youm7) بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الإثنين مع كمال الفقي، وزير الداخلية، و مراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطن الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية بعدد من المدن التونسية خاصة تفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراءها.



وشدّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على ضرورة مواصلة عمليات تأمين محيط المدارس والمعاهد والتصدي بحزم لظاهرة ترويج المخدرات، فكما أن بعض الجهات تستهدف أمن الدولة فإن من يروج للمخدرات في صفوف الناشئة يستهدف أمن المجتمع.



من جهة أخرى، تم التطرق إلى أهمية مواصلة العمليات الميدانية المشتركة بين مختلف أجهزة الدولة للقضاء على ظاهرة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.



وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة مواصلة عمليات إزاحة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي وبضرورة تحمّل الجماعات المحلية لمسؤولياتها في القيام بعمليات نظافة واسعة النطاق والحفاظ على البيئة.