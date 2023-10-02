الصحة: تطوير وحدات الرعاية الأولية بتكلفة 3.6 مليار جنيه

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تطوير وحدات الرعاية الأولية بتكلفة 3.6 مليار جنيه، مضيفة أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير 1080 وحدة صحية لدخولها العمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، استعرض ما تم من إنجازات فى قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتًا إلى أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحى فى مصر، جزء من حكاية وطن، كتبت بجهد وإخلاص كل العاملين، فى ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.



وفى بداية الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الدولة المصرية فى القطاع الصحى منذ عام2014 حتى عام 2023، وبدأ الوزير عرضه بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة)، واستعرض الوزير إشادة مجلة فوربس الأمريكية بنجاح مصر فى القضاء على فيروس سى من خلال حملة (100 مليون صحة)، موضحا أنه خلال الأيام القليلة القادمة من المنتظر استقبال السيد رئيس الجمهورية لمدير منظمة الصحة العالمية، لتسليمه شهادة إخلاء مصر من فيروس سي.

وأوضح الوزير، أن مصر تمتلك 5400 وحدة رعاية أساسية فى كل ربوع مصر والتى تقدم الخدمات الأولية، وما زال العمل جاريًا على تطويرها، تمهيدًا لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات، كما تطرق إلى خدمات الغسيل الكلوى التى تقدم للمواطنين على نفقة الدولة المصرية.







