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كيف تحصل على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية؟

10/2/2023 11:27:01 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، خدمة الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:



1-صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

2-صور عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

3-توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

4-خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الامر ذلك.

5-صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

6-الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.



وتقع المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة في كل من (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.



وتتيح المراكز التكنولوجية للمواطنين العديد من الخدمات، منها استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، وطلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، واستخراج ترخيص بتوصيل مرافق للمباني، وتقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى.







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