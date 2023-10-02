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9 مستندات لتعديل ترخيص محل عام فى الجيزة.. تعرف عليها

10/2/2023 11:27:01 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح المراكز التكنولويجة بمراكز وأحياء محافظة الجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمة تعديل ترخيص محل عام، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:



1-صورة مستند إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية / العائلية / الرقم القومي... إلخ) والأصل للاطلاع.

2-توكيل رسمي في حالة الوكطالة.

3-أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.

4-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

5-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الغيجارية الناتجة عن التعديلات) والاصل للاطلاع.

6-أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.

7-الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال).

8-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

9-إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.



وأوضحت محافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة، على النحو التالي:



1- صورة بطاقة الرقم القومى – صورة من البطاقة الضريبية – مستخرج رسمى من السجل التجاري.



2- شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.



3- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.



4- توكيل رسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.



5- صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:



- مثبت التاريخ.



- أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة.



- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.



6- صورة من من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.



7- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.



8- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.



9- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.



10- رسم توضيحي (كروكي ) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).



11- تعتبر جميع المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات.







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