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التعليم: تسليم الطلاب الكتب المدرسية وعدم تأخيرها لأى أسباب

10/2/2023 11:27:01 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت المديريات التعليمية المدارس بضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية التى وصلت فعليا إلى المخازن وعدم تأخير تسليمها إلى الطلاب لأى أسباب، سواء تأخر الطالب فى سداد القسط الأول من المصروفات أو رسوم الكتب المدرسية، مشددة على ضرورة وصول الكتب للطلاب وعدم حجزها عن التلاميذ.



كما ناشدت أولياء الأمور بسداد ثمن وأسعار الكتب المدرسية خاصة المطورة فى المرحلة الابتدائية كونها كلفت الشركات والوزارة مبالغ كبيرة يجب تحصيلها، فيما حذرت المديريات التعليمية المدارس الخاصة لغات من رفع أسعار كتب الوزارة وخاصة المطورة فى المرحلة الابتدائية.



وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.











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