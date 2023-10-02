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تعرف على 5 آلاف و702 وظيفة خالية بمرتبات تبدأ من 3 آلاف جنيه

10/2/2023 11:27:01 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة العمل ، النشرة الدورية نصف الشهرية، الخاصة بفرص العمل، مشيرة إلى وجود 5702 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر. 2023.



وأوضحت أن فرص العمل الجديدة، متوفرة في 11 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، والإسماعيلية، وسوهاج ، ودمياط، والقليوبية، وأسيوط، وقنا، والغربية، والمنوفية، والمنيا.



وفي تخصصات:



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مدير فرع.

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رئيس فريق.

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أخصائى تمويل.

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محاسبين.

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مهندسين.

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مشرفين سكن.

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أفراد أمن.

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علاقات عامة.

-
خدمة نزلاء.

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مندوبين مبيعات.

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سكرتارية .

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مندوبين مبيعات.

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مسئول سلامة وصحة مهنية.

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فنيين جميع التخصصات.

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كافة أعمال الفندقة.

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عمال خياطة بكافة الأقسام.

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عمال إنتاج.

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عمال نظافة، وتخصصات أخرى .



وتضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .



ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .



وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .















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