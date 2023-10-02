وزير خارجية التشيك: الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يكون سريعًا ومستدامًا

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، أن موقف بلاده من أوكرانيا واضح، ويجب أن يكون الدعم العسكري لكييف سريعًا ومستدامًا.



وقالت وزارة الخارجية التشيكية - حسبما ذكر راديو "براج الدولي" - إن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال المباحثات التي عقدت، اليوم الإثنين، هو مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ضد القوات الروسية.



أما رئيس السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال إن الاجتماع المشترك الأول لوزراء الخارجية، الذي يعقد خارج التكتل لأول مرة يبعث رسالة مفادها أن دعم التكتل راسخ ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.