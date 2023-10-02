Tuesday, 03 October 2023 08:27 GMT

وزير خارجية التشيك: الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يكون سريعًا ومستدامًا

10/2/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، أن موقف بلاده من أوكرانيا واضح، ويجب أن يكون الدعم العسكري لكييف سريعًا ومستدامًا.


وقالت وزارة الخارجية التشيكية - حسبما ذكر راديو "براج الدولي" - إن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال المباحثات التي عقدت، اليوم الإثنين، هو مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ضد القوات الروسية.


أما رئيس السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال إن الاجتماع المشترك الأول لوزراء الخارجية، الذي يعقد خارج التكتل لأول مرة يبعث رسالة مفادها أن دعم التكتل راسخ ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.


MENAFN02102023000132011024ID1107177070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث