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مقتل 29 جنديا في النيجر خلال هجوم شنه مسلحون

10/2/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Youm7) قتل 29 جنديا في غرب النيجر في هجوم شنه مسلحون، حسبما أعلنت وزارة الدفاع فجر الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الوطني إن "مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقّد نفّذه أكثر من مئة إرهابي وتمّ خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية".

وأكد البيان مقتل 29 جنديا، وأنه تقرر إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.




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