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لافروف: حوالي 20 دولة ترغب في دخول شراكة مع البريكس

10/2/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين إن ما يقرب من عشرين دولة أعربت عن اهتمامها بإقامة علاقات شراكة مع مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأضاف لافروف -في الاجتماع السنوي العشرين لنادي فالداي الدولي للمناقشة- أن "العالم أصبح متعدد الأقطاب، حيث تسعى الدول إلى إيجاد شركاء موثوقين، وتوسع البريكس هو التأكيد الرئيسي على ذلك"، بحسب وكالة (تاس).


وتابع "انضمت ست دول في البداية إلى خمس دول أعضاء في مجموعة البريكس، وبعد ذلك، أعربت 15 أو 20 دولة أخرى، على حد علمي، عن عزمها إقامة نوع من العلاقة [مع المنظمة] أيضًا".


وانعقدت القمة الـ15 لبريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ برئاسة جنوب أفريقيا.


وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا -في مؤتمر صحفي بعد القمة- أن الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستنضم إلى البريكس في الأول من يناير 2024.



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