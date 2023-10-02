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رضا سليم يعود لقائمة الأهلى استعدادا لمواجهة إنبى فى كأس مصر

10/2/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Youm7) يعود المغربى رضا سليم، نجم النادى
الأهلى ،
اليوم الثلاثاء، للظهور فى قائمة فريقه استعداداً لمواجهة إنبى فى كأس مصر، وذلك بعد زوال الألم الذى شعر به اللاعب فى الركبة خلال التدريبات الماضية وتسبب فى غيابه عن مواجهة المارد الأحمر وسان جورج الإثيوبى فى إياب دور الـ"32" لدورى أبطال أفريقيا والتى فاز بها الأهلى برباعية دون رد.

وفضل الجهاز الطبى منح رضا سليم بعض الوقت لتنفيذ تدريبات تقوية للركبة للتخلص من الألم والإجهاد ثم ثبتت سلامته بعد فحصه طبيًا ليصبح جاهز طبياً للظهور مع الأهلى فى مباراة انبى المقبلة بالكأس.

وتعاقد الأهلى مع رضا سليم فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الجيش الملكى المغربى وتألق اللاعب فى مبارياته الأولى بالقميص الأحمر وسجل هدفًا.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة إنبى، من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولى وأبرز اللاعبين فى صفوفه، وأسلوبه فى التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته فى الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين فى كتيبة تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبى، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولى التأهل لنهائى الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به فى الموسم الماضي.

وتُوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر، والتى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى التى سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلى بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدى فتحى الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافى الأول.


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