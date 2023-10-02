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موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى والقناة الناقلة

10/2/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، استعداداته اليوم الثلاثاء لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتى، والتى أُجريت مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وفاز بها برباعية مقابل هدف.



موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



الزمالك لا يعرف الفوز فى الدوري بعد جولتين

لم يعرف فريق الزمالك طعم الانتصار فى بطولة الدوري المصري بعد مرور جولتين من المسابقة، حيث فرض الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .



أحرز هدفي بيراميدز كل من: عبد الله السعيد فى الدقيقة 24 ورمضان صبحي فى الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا فى الدقيقة 59، وإبراهيم نداي فى الدقيقة 61.



وفى الجولة الثانية للمسابقة فقد الزمالك نقطتين أمام المقاولون بعد التعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، فتقدم يوسف أوباما للفارس الأبيض، قبل أن يتعادل أحمد علاء لذئاب الجبل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.



الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.



بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.







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