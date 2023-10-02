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الأهلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة إنبى فى كأس مصر

10/2/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم فريق
الأهلي
تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مباراته ضد إنبي غدا الأربعاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، في ختام البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في نصف نهائي كأس مصر.



ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة إنبي من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولي وأبرز اللاعبين في صفوفه، وأسلوبه في التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته في الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين في كتيبة تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولي التأهل لنهائي الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به في الموسم الماضي.



وتُوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.



تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.







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