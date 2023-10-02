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الاتحاد السكندرى يواجه دينامو اللبنانى فى البطولة العربية للسلة

10/2/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض اليوم فريق كرة السلة
بنادى الاتحاد السكندرى ثانى مبارياته أمام دينامو اللبنانى بالبطولة العربية لكرة السلة التي تقام فى قطر، وتستمر حتى 12 أكتوبر الجارى.



ويقع الاتحاد السكندرى في المجموعة الثانية بجوار أندية السيب العمانى، الأهلى القطرى، دينامو اللبناني، اتحاد الجزائر.



تضم القائمة 14 لاعبًا هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.



وتشارك فى البطولة من مصر أندية الأهلى والاتحاد السكندرى، بجانب باقى الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.



كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.







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