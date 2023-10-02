انطلاق بطولة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة بإقامة 4 مباريات

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين منافسات بطولة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة موسم (2023 - 2024) بإقامة أربع مباريات.

في المباراة الافتتاحية ظهر فريق النادي العربي بشكل متميز ليتمكن من هزيمة نظيره التضامن بنتيجة (3 - 0) بواقع (25-16) و(25-15) و(25-22).

في المباراة الثانية قدم نادي الكويت أداء رائعا تغلب به على (الساحل) بثلاثة أشواط جاءت نتيجتها بواقع (25-15) و(25-17) و(25-17).

وفي المباراة الثالثة فاز نادي كاظمة على نظيره الشباب بثلاثة أشواط أيضا بنتيجة (26-24) و(25-21) و(25-18).

في المباراة الرابعة والأخيرة تمكن نادي القادسية من التغلب على نظيره برقان بنتيجة (3-1) بعد أن حصل الخاسر على الشوط الأول بنتيجة (26 - 24) وجاءت الأشواط الثلاثة المتبقية بنتيجة (25-19) و(25-23) و(26-24). (النهاية) م ي / م ص ع