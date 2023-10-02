انطلاق بطولة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة بإقامة 4 مباريات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين منافسات بطولة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة موسم (2023 - 2024) بإقامة أربع مباريات.
في المباراة الافتتاحية ظهر فريق النادي العربي بشكل متميز ليتمكن من هزيمة نظيره التضامن بنتيجة (3 - 0) بواقع (25-16) و(25-15) و(25-22).
في المباراة الثانية قدم نادي الكويت أداء رائعا تغلب به على (الساحل) بثلاثة أشواط جاءت نتيجتها بواقع (25-15) و(25-17) و(25-17).
وفي المباراة الثالثة فاز نادي كاظمة على نظيره الشباب بثلاثة أشواط أيضا بنتيجة (26-24) و(25-21) و(25-18).
في المباراة الرابعة والأخيرة تمكن نادي القادسية من التغلب على نظيره برقان بنتيجة (3-1) بعد أن حصل الخاسر على الشوط الأول بنتيجة (26 - 24) وجاءت الأشواط الثلاثة المتبقية بنتيجة (25-19) و(25-23) و(26-24). (النهاية) م ي / م ص ع
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