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دوري أبطال (آسيا).. (النصر) السعودي يفوز على (استقلال دوشنبه) الطاجيكي بثلاثية

10/2/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 10 (كونا) -- فاز فريق (النصر) السعودي اليوم الاثنين على نظيره (استقلال دوشنبه) الطاجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا بنتيجة (3 - 1) في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب (الأول بارك) بالرياض.
ومنذ بداية المباراة لعب النصر مهاجما ليستغل هجمة مرتدة ويحرز على إثرها الهدف الأول عند الدقيقة 44 عن طريق اللاعب سينن سيباي.
وفي الشوط الثاني عادل النصر بتسجيل النجم كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 66 كما أحرز النجم البرازيلي تاليسكا الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 72 و77.
وبهذه النتيجة يتصدر (النصر) السعودي المجموعة بست نقاط ويأتي خلفه (بيرسيبوليس) الإيراني بثلاث نقاط في حين حل (الدحيل) القطري و(الاستقلال) الطاجيكي بعدهما بنقطة واحدة لكل منهما. (النهاية)

ع س ط / م م ج




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