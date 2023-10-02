دوري أبطال (آسيا).. (النصر) السعودي يفوز على (استقلال دوشنبه) الطاجيكي بثلاثية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 10 (كونا) -- فاز فريق (النصر) السعودي اليوم الاثنين على نظيره (استقلال دوشنبه) الطاجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا بنتيجة (3 - 1) في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب (الأول بارك) بالرياض.
ومنذ بداية المباراة لعب النصر مهاجما ليستغل هجمة مرتدة ويحرز على إثرها الهدف الأول عند الدقيقة 44 عن طريق اللاعب سينن سيباي.
وفي الشوط الثاني عادل النصر بتسجيل النجم كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 66 كما أحرز النجم البرازيلي تاليسكا الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 72 و77.
وبهذه النتيجة يتصدر (النصر) السعودي المجموعة بست نقاط ويأتي خلفه (بيرسيبوليس) الإيراني بثلاث نقاط في حين حل (الدحيل) القطري و(الاستقلال) الطاجيكي بعدهما بنقطة واحدة لكل منهما. (النهاية)
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