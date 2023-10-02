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واشنطن تدين الهجوم الإرهابي في تركيا وتدعو أنقرة للتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب

10/2/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 10 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة "بشدة" اليوم الاثنين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف أمس الأحد مقر المديرية العامة للأمن التابع لوزارة الداخلية التركية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة الوقوف مع تركيا ضد حزب العمال الكردستاني داعيا أنقرة في الوقت نفسه إلى التعاون مع العراق فيما يتعلق بمكافحة "الإرهاب" بشكل يضمن احترام السيادة العراقية.
وأضاف "نقف بثبات مع حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تركيا وشعبها في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية".
وفيما يتعلق بإعلان وزارة الدفاع التركية عن تنفيذ ضربات جوية أمس شمالي العراق استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني قال ميلر "إننا ندرك التهديد الأمني الذي يشكله التنظيم على تركيا ونحث أنقرة على مواصلة التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب مع العراق بطريقة تدعم وتحترم السيادة العراقية".
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت أن أحد منفذي الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف أمس مقر المديرية العامة للأمن بالعاصمة أنقرة وأسفر عن جرح شرطيين هو عضو في تنظيم حزب العمال الكردستاني فيما يجري التحقق من هوية المهاجم الآخر. (النهاية)

ر س ر / ر س




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