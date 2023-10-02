واشنطن تدين الهجوم الإرهابي في تركيا وتدعو أنقرة للتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 10 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة "بشدة" اليوم الاثنين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف أمس الأحد مقر المديرية العامة للأمن التابع لوزارة الداخلية التركية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة الوقوف مع تركيا ضد حزب العمال الكردستاني داعيا أنقرة في الوقت نفسه إلى التعاون مع العراق فيما يتعلق بمكافحة "الإرهاب" بشكل يضمن احترام السيادة العراقية.
وأضاف "نقف بثبات مع حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تركيا وشعبها في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية".
وفيما يتعلق بإعلان وزارة الدفاع التركية عن تنفيذ ضربات جوية أمس شمالي العراق استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني قال ميلر "إننا ندرك التهديد الأمني الذي يشكله التنظيم على تركيا ونحث أنقرة على مواصلة التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب مع العراق بطريقة تدعم وتحترم السيادة العراقية".
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت أن أحد منفذي الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف أمس مقر المديرية العامة للأمن بالعاصمة أنقرة وأسفر عن جرح شرطيين هو عضو في تنظيم حزب العمال الكردستاني فيما يجري التحقق من هوية المهاجم الآخر. (النهاية)
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