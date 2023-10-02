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خادم الحرمين الشريفين يدين الهجوم الإرهابي في تركيا

10/2/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 10 (كونا) -- دان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين الهجوم "الإرهابي" الذي وقع أمس الأحد في العاصمة التركية أنقرة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال برقية بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.
وقال خادم الحرمين الشريفين في البرقية "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي لنؤكد لفخامتك وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق" معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه".
كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ادان فيها الهجوم "الإرهابي" الذي وقع في أنقرة.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت أن أحد منفذي الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف أمس مقر المديرية العامة للأمن بالعاصمة أنقرة وأسفر عن جرح شرطيين هو عضو في تنظيم حزب العمال الكردستاني فيما يجري التحقق من هوية المهاجم الآخر. (النهاية)

ع س ط / م م ج




MENAFN02102023000071011013ID1107177057

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