خادم الحرمين الشريفين يدين الهجوم الإرهابي في تركيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 10 (كونا) -- دان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين الهجوم "الإرهابي" الذي وقع أمس الأحد في العاصمة التركية أنقرة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال برقية بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.
وقال خادم الحرمين الشريفين في البرقية "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي لنؤكد لفخامتك وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق" معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه".
كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ادان فيها الهجوم "الإرهابي" الذي وقع في أنقرة.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت أن أحد منفذي الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف أمس مقر المديرية العامة للأمن بالعاصمة أنقرة وأسفر عن جرح شرطيين هو عضو في تنظيم حزب العمال الكردستاني فيما يجري التحقق من هوية المهاجم الآخر. (النهاية)
ع س ط / م م ج
MENAFN02102023000071011013ID1107177057
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.