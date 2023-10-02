الولايات المتحدة تشجع جهود الجزائر لحل الأزمة في النيجر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 10 (كونا) -- عبرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عن تشجيعها للجزائر على مواصلة مساعي حل الأزمة السياسية في النيجر مؤكدة أنها تنسق مع الجزائر "بشكل وثيق" حول مجموعة من القضايا الإقليمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن "إننا نشجع الجزائر على مواصلة العمل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تقود الجهود الرامية إلى حل الأزمة السياسية في النيجر".
وأضاف ميلر أن هناك تعاونا بين واشنطن والجزائر حول عدد من "الأولويات بما في ذلك الجهود المشتركة لتهدئة الصراع وتعزيز الاستقرار الإقليمي وهذا يشمل منطقة الساحل".
وأضاف "مع حصول الجزائر على مقعد بمجلس الأمن الدولي في العام المقبل فإننا نتطلع إلى مواصلة العمل معا بشأن هذه الأولوية وغيرها من الأولويات الإقليمية والعالمية".
وأعلنت الحكومة الجزائرية في وقت سابق اليوم الاثنين أنها تلقت عبر وزارة خارجية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في النيجر وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
وكانت الجزائر قد كشفت في نهاية أغسطس الماضي عن مبادرة لحل الأزمة في النيجر والتي اندلعت بعد انقلاب أطاح بالرئيس محمد بازوم الذي لا يزال رهن الإقامة الجبرية في العاصمة نيامي.
ومن بين بنود المبادرة الجزائرية إقامة مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر تتولى خلالها شخصية مدنية توافقية قيادة البلاد. (النهاية)
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