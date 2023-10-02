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الولايات المتحدة تشجع جهود الجزائر لحل الأزمة في النيجر

10/2/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 10 (كونا) -- عبرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عن تشجيعها للجزائر على مواصلة مساعي حل الأزمة السياسية في النيجر مؤكدة أنها تنسق مع الجزائر "بشكل وثيق" حول مجموعة من القضايا الإقليمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن "إننا نشجع الجزائر على مواصلة العمل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تقود الجهود الرامية إلى حل الأزمة السياسية في النيجر".
وأضاف ميلر أن هناك تعاونا بين واشنطن والجزائر حول عدد من "الأولويات بما في ذلك الجهود المشتركة لتهدئة الصراع وتعزيز الاستقرار الإقليمي وهذا يشمل منطقة الساحل".
وأضاف "مع حصول الجزائر على مقعد بمجلس الأمن الدولي في العام المقبل فإننا نتطلع إلى مواصلة العمل معا بشأن هذه الأولوية وغيرها من الأولويات الإقليمية والعالمية".
وأعلنت الحكومة الجزائرية في وقت سابق اليوم الاثنين أنها تلقت عبر وزارة خارجية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في النيجر وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
وكانت الجزائر قد كشفت في نهاية أغسطس الماضي عن مبادرة لحل الأزمة في النيجر والتي اندلعت بعد انقلاب أطاح بالرئيس محمد بازوم الذي لا يزال رهن الإقامة الجبرية في العاصمة نيامي.
ومن بين بنود المبادرة الجزائرية إقامة مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر تتولى خلالها شخصية مدنية توافقية قيادة البلاد. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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