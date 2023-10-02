الرئيس التونسي يعلن رفض مساعدة أوروبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 2 - 10 (كونا) -- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين رفض تمويل أعلن عنه الاتحاد الاوروبي منذ أيام لدعم موازنة تونس مقابل تعزيز جهودها في التصدي للهجرة غير النظامية.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال سعيد لوزير الخارجية التونسي نبيل عمار الذي شارك مؤخرا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وقام بزيارة الى كل من روسيا وجنوب افريقيا.
وشدد سعيد على أن "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة ولا تريد التعاطف بل لا تقبل به إذا كان بدون احترام".
واضاف انه "بناء على ذلك فإن تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو الماضي والذي كان بمبادرة تونسية - إيطالية".
وأوضح الرئيس التونسي ان بلاده "تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر هذا فضلا عن أنها لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الإفريقية".
وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت الاسبوع الماضي عن تقديم دعم اقتصادي لتونس بقيمة 60 مليون يورو ستخصص لمكافحة الهجرة غير النظامية. (النهاية)
خ س ج / ر ج
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