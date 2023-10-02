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الرئيس التونسي يعلن رفض مساعدة أوروبية

10/2/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 2 - 10 (كونا) -- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين رفض تمويل أعلن عنه الاتحاد الاوروبي منذ أيام لدعم موازنة تونس مقابل تعزيز جهودها في التصدي للهجرة غير النظامية.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال سعيد لوزير الخارجية التونسي نبيل عمار الذي شارك مؤخرا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وقام بزيارة الى كل من روسيا وجنوب افريقيا.
وشدد سعيد على أن "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة ولا تريد التعاطف بل لا تقبل به إذا كان بدون احترام".
واضاف انه "بناء على ذلك فإن تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو الماضي والذي كان بمبادرة تونسية - إيطالية".
وأوضح الرئيس التونسي ان بلاده "تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر هذا فضلا عن أنها لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الإفريقية".
وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت الاسبوع الماضي عن تقديم دعم اقتصادي لتونس بقيمة 60 مليون يورو ستخصص لمكافحة الهجرة غير النظامية. (النهاية)

خ س ج / ر ج



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