Tuesday, 03 October 2023 08:25 GMT

الجزائر: إقالة رئيس شركة (سوناطراك) من منصبه وتعيين بديل عنه

10/2/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 10 (كونا) -- أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الإثنين الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية للمحروقات (سوناطراك) توفيق حكار من منصبه وعين رشيد حشيشي خلفا له على رأس الشركة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان "إن وزير الطاقة محمد عرقاب أشرف مساء اليوم على تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع (سوناطراك)".
وكان قد تم تعيين حكار على رأس (سونطراك) في الخامس من فبراير 2020 خلفا لكمال شيخي في حين أن حشيشي ترأس (سوناطراك) بالنيابة لفترة وجيزة خلال عام 2019 خلفا لعبد المؤمن ولد قدور الذي حكم عليه بالسجن كما تولى قبل ذلك منصب مدير الإنتاج والاستكشاف بالشركة. (النهاية)

م ر / ر ج



MENAFN02102023000071011013ID1107177054

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث