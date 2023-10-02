الجزائر: إقالة رئيس شركة (سوناطراك) من منصبه وتعيين بديل عنه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 10 (كونا) -- أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الإثنين الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية للمحروقات (سوناطراك) توفيق حكار من منصبه وعين رشيد حشيشي خلفا له على رأس الشركة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان "إن وزير الطاقة محمد عرقاب أشرف مساء اليوم على تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع (سوناطراك)".
وكان قد تم تعيين حكار على رأس (سونطراك) في الخامس من فبراير 2020 خلفا لكمال شيخي في حين أن حشيشي ترأس (سوناطراك) بالنيابة لفترة وجيزة خلال عام 2019 خلفا لعبد المؤمن ولد قدور الذي حكم عليه بالسجن كما تولى قبل ذلك منصب مدير الإنتاج والاستكشاف بالشركة. (النهاية)
م ر / ر ج
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