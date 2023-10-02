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الرئيس الفرنسي: هناك”مشكلة أمنية في كل مكان بفرنسا

10/2/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 2 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن هناك”مشكلة أمنية" في كل مكان بفرنسا مبررا بذلك إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك في البلاد.
وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية لمحطة (فرانس 3) ان "لدينا مشكلة أمنية في كل مكان بمجرد عدم وجودنا...ولهذا السبب كان علينا أن نتحسن".
وعندما سئل عن إنشاء هذه الألوية أوضح "أنها وسيلة للتواجد جنبا إلى جنب مع إخواننا المواطنين الذين يريدون الحق في العيش بهدوء وليس لها لون سياسي“.
وقدم ماكرون في وقت سابق اليوم الاثنين تفاصيل إنشاء 238 لواء درك جديدا بحلول عام 2027 وهو وعد قطعه خلال الحملة الرئاسية لعام 2022 (وغالبا ما يأخذون شكل شاحنات متنقلة).
وكشف بموقع ثكنة للدرك في (تونينز) جنوب غرب البلاد عن أنه سيتم نشر ألوية الدرك الجديدة في كل من (سيستيرون - ألب دي هوت بروفانس) و(كانيي سور مير -ألب ماريتيم) و(ليزيو - كالفادوس) و(غيريه - كروز) بالاضافة الى (بيزانسون - دو) و(مون سان ميشيل - مانش) و(رامبيون).
واوضح انه سيكون هناك 96 لواء ثابتا ومجهزا بعشرات من رجال الدرك و142 لواء آخر متحركا مع نحو ستة عناصر حيث يسافرون بالشاحنات بين البلديات المختلفة في المناطق "المحاصرة" بمقاطعتهم.
وأنهفاد بأنه سيتم تثبيت الأوائل منها في نوفمبر حيث يستمر إنشاؤها حتى عام 2027.
وتخلق هذه الخطة الجديدة 2144 منصبا دركيا إضافيا من أصل 8500 منصب لموظفي إنفاذ القانون أعلنت عنها الحكومة بنهاية فترة الولاية الأولى للرئيس. (النهاية)

م ع / ر ج



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