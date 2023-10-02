موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - العداء الكويتي يعقوب اليوحة يحقق الميدالية الذهبية في سباق 110 أمتار (حواجز) في زمن قدره 41ر13 ثانية ضمن دورة الالعاب الآسيوية المقامة في الصين.
القاهرة - الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.
بروكسل - لجنة جائزة نوبل تعلن منح جائزتها المخصصة للطب لعام 2023 مناصفة للعالمة المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان لاكتشافاتهما التي مكنت من تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19).
تونس - مجلس النواب الليبي (شرق ليبيا) يقر خلال اجتماعه في بنغازي بالإجماع إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وذلك بعد أن أنجزتهما لجنة (6+6).
باريس - الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يؤكد أن هناك "مشكلة أمنية" في كل مكان بفرنسا ليبرر بذلك إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك في البلاد.
تونس - الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن عن رفض تمويل أعلن عنه الاتحاد الاوروبي منذ أيام لدعم موازنة تونس مقابل تعزيز جهودها في التصدي للهجرة غير النظامية. (النهاية) ر ج
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