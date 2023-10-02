موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - العداء الكويتي يعقوب اليوحة يحقق الميدالية الذهبية في سباق 110 أمتار (حواجز) في زمن قدره 41ر13 ثانية ضمن دورة الالعاب الآسيوية المقامة في الصين.

القاهرة - الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

بروكسل - لجنة جائزة نوبل تعلن منح جائزتها المخصصة للطب لعام 2023 مناصفة للعالمة المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان لاكتشافاتهما التي مكنت من تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19).

تونس - مجلس النواب الليبي (شرق ليبيا) يقر خلال اجتماعه في بنغازي بالإجماع إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وذلك بعد أن أنجزتهما لجنة (6+6).

باريس - الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يؤكد أن هناك "مشكلة أمنية" في كل مكان بفرنسا ليبرر بذلك إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك في البلاد.

تونس - الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن عن رفض تمويل أعلن عنه الاتحاد الاوروبي منذ أيام لدعم موازنة تونس مقابل تعزيز جهودها في التصدي للهجرة غير النظامية. (النهاية) ر ج