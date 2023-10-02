الملكة رانيا العبدالله تشارك في قمة عالم شاب واحد بإيرلندا الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

بلفاست 3 تشرين الأول (بترا)- دعت جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى بذل الجهود والانضمام لجلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه لتحقيق سلام دائم.

واستذكرت جلالتها، خلال مشاركتها أمس الاثنين في تجمع لأكثر من ألفي ناشط وقائد شاب في قمة "عالم شاب واحد" في المملكة المتحدة بمدينة بلفاست في الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق الجمعة العظيمة الذي وُقع بين حكومتي بريطانيا وإيرلندا في بلفاست، جهود المغفور له جلالة الملك الحسين من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وما تبع ذلك من التزام وخطوات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكدت جلالتها أن "تحقيق السلام مَهمة لمدى الحياة وتتطلب تكريس كل ذرة من وقتنا وإمكانياتنا"، مشيرة إلى أن توقيع اتفاق الجمعة العظيمة في عام 1998 عزز تفاؤل جلالة المغفور له الملك الحسين بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وسلطت الضوء على دور الملك الحسين في مفاوضات واي ريفر في العام ذاته، حيث كان يحارب السرطان ويخضع للعلاج الكيماوي آنذاك، مشيرة إلى أنه بالرغم من سوء حالته الصحية إلا أنه أصرّ على السفر إلى الولايات المتحدة للمساعدة في دعم مفاوضات السلام.

وقالت جلالتها "أَدرك أن وقتنا على هذه الأرض محدود، خاطف ويجب ألا نستخف به أبداً"، معيدة إلى الأذهان كلمات المغفور له جلالة الملك الحسين، خلال توقيع اتفاقية واي ريفر، حين قال: "إن لم أمتلك إلا ذرة واحدة من القوة، كنت سأبذل كل ما في وسعي لأكون هنا، وأساعد قدر استطاعتي".

وأضافت جلالتها "المغفور له اختار أن يعيش حياته بملئها مستغلاً كل لحظة ممكنة لتحقيق السلام للأجيال القادمة".

وأشارت إلى أنه بعد 25 عاماً من توقيع اتفاقية "واي ريفر"، "يبدو وكأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أصبح للكثيرين أمراً مُجرداً.. استعارة لكراهية مستعصية – مكان يُفضل العالم نسيانه".

وقالت جلالتها إن "عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في هذا العام على أيدي إسرائيليين فاق أي من السنوات الـ 15 الماضية. وفي كل ثانية... من كل دقيقة، من كل يوم... تُسلب حرية ملايين الفلسطينيين... تُسلب حقوقهم وهويتهم".

وأضافت جلالتها أن "أسرا فلسطينية تُهجّر من أراضيها. مصلون في الأقصى يتعرضون للهجوم والوحشية. عائلات تدفن تحت أنقاض المنازل، في الوقت الذي يُسجن فيه أطفال في سن الثانية عشرة لمجرد رمي الحجارة".

وقالت جلالتها: "بالرغم من الرياح المعاكسة القوية، يواصل جلالة الملك عبدالله السير في طريق السلام الصعب، وفي أغلب الأحيان الموحش"، منوهة إلى أنه "حان الوقت ليعج ذلك المسار بالآخرين.. حان الوقت لأن يخرج القادة في كل مكان من تقاعسهم وينهمكوا بالعمل اللازم لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وحول العالم".

وأشارت جلالتها إلى أن "المعجزات لا تحدث بين ليلة وضحاها. المشاكل المعقدة تستعصي على الحلول المتسرعة"، مضيفة "لا يمكنك تحقيق السلام بضربة قلم، تماماً كما لا يمكنك شفاء جرح رصاصة بضمادة. والحقيقة هي: علينا أن نأخذ وقتنا حتى نحسن استغلاله".

وقالت جلالتها "في وقت نتحدث فيه عن تطورات تكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، من المعيب أن العديدين ما زالوا يتمسكون بالتفكير البدائي أن لون البشرة يحدد قيمة الإنسان. ومن العجيب أن المساواة الجندرية ما زالت هدفاً وليست واقعاً".

وأضافت جلالتها "ومن المفارقات أن أولئك الأكثر تضرراً من الصراعات هم النساء والشباب، الذين يعانون من ويلاتها بشكل يومي، غُيبوا تاريخياً عن محادثات السلام، على الرغم من امتلاكهم الحافز الأكبر لإيجاد تسويات مبتكرة يتطلبها السلام الحقيقي".

يذكر أن "عالم شاب واحد" هي منصة عالمية تشجع القادة الشباب من أنحاء العالم، وتستضيف قمة سنوية تُعقد في مدينة مختلفة كل عام.

ويشارك في القمة قيادات شبابية من 190 دولة وأكثر من 250 منظمة. وكان من بين المشاركين في السنوات السابقة رئيس الولايات المتحدة الأميركية بيل كلينتون، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، والناشط في مجال حقوق الإنسان كبير أساقفة جنوب أفريقيا ديزموند توتو.

--(بترا)

هـ ح

03/10/2023 01:34:35