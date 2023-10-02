حفل موسيقي لـ يحيى خليل على المسرح الصغير بالأوبرا الجمعة المقبل

MENAFN - Youm7) يحيى رائد فن الجاز الموسيقار يحيى خليل حفلاً موسيقيًا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء، وذلك ضمن أنشطة دار الأوبرا خلال شهر أكتوبر الجارى.

وخلال شهر أكتوبر أيضًا يحيى الموسيقار يحيى خليل حفلاً آخر يوم الجمعة الموافق 13 من اكتوبر المقبل على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حيث يقدم خليل خلال الحفل عددا من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية منهم: محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل، وغيرهم

ومن المقرر أن يعود "يحيى خليل" من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة قريبا من أجل إقامة بروفات لحفلي القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد ما أنهى عددا من حفلاته هناك، منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.



يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز فى مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذى جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية فى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصرى يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى إلى جانب إسهاماته فى تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

يحيى خليل







