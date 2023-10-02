المخرج مارتن سكورسيزى: مصطلح فيلم مستقل لا يعجبنى

MENAFN - Youm7) أوضح المخرج العالمى مارتن سكورسيزي سبب عدم إعجابه بمسمى "الفيلم المستقل"، حيث المخرج، إثناء ترويجه لـ فيلمه الجديد Killers Of The Flower Moon في مدينة نيويورك، في مقابلة جديدة إن المصطلح غير مفيد لأنه "يصنف" عمل الناس.

وصرح سكورسيزي: "الأمر هو أنه سيكون من الرائع رؤية ليس فقط الأفلام الرائجة على شاشة كبيرة، ولكن أيضًا ما يعتبرونه الآن "أفلامًا مستقلة، فـ أنا لا أحب التصنيفات".

وتابع سكورسيزي قائلا: "أعتقد أن الأفلام للجميع، وأود أن أرى الدعم من دور العرض، على وجه الخصوص، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من الممكن للناس أن يرغبوا في القدوم إلى السينما لمشاهدة فيلم ليس بالضرورة أن يكون ناجحًا ويحتاج إلى شاشة عملاقة، أنا سعيد لـ عرض أعمالى في السينما، لكن بخلاف ذلك ستصبح دور العرض للأفلام الأكشن فقط، وهذا ما أشعر بالقلق بشأنه."

مارتن سكورسيزى





يجمع فيلم Killers of the Flower Moon النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرتدي نيرو وليلي جلادستون، ويحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

استنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.

ويمثل الفيلم التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، ويشارك في بطولة الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة جيسي بليمونز وجون ليثجو وأفضل ممثل حائز على جائزة الأوسكار بريندان فريزر، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.

وحصل أحدث أفلام المخرج العالمى مارتن سكورسيزي Killers of the Flower Moon، الذى تم عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى الدولى على 9 دقائق من التصفيق بعد انتهاء عرضه.

انضم إلى سكورسيزي في العرض الأول لفيلم Killers of the Flower Moon أبطال العمل، الثنائى روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو، ، الذين استقبلوا بعض الهتافات والتصفيق عقب عرض الفيلم الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات و 26 دقيقة



