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نغم صالح تقتحم عالم الراب وتنتهي من ألبومها الجديد شلق

10/2/2023 11:26:36 PM
(MENAFN- Youm7) انتهت المطربة نغم صالح من تسجيل ألبومها الموسيقي الجديد "شلق"، والمقرر ظهوره رسميًا مطلع نوفمبر.



وتعود نغم للساحة الغنائية بشكل موسيقي مختلف تمامًا عما اعتاده الجمهور خلال 8 سنوات قضتها تحت مظلة المنتج نصر محروس، وتعاونت معه بتوليفة من أغانيها الشهيرة، مثل "عاملة نفسي نايمة" و"عالم افتراضي" و"بقينا خايفين"، لتقرر الانفصال رسميا عنه والانطلاق في مشوارها الغنائي الخاص بألبومها الجديد.



ويضم ألبوم "شلق" في جعبته ست أغنيات، تغير خلالها نغم من جلدها الموسيقى وتقتحم لأول مرة عالم الراب، عبر ابتكارها لون موسيقي مختلف عن السائد حاليا يمزج بين الغناء الشرقي والطرب "الأورينتال" مع موسيقى الهيب هوب والراب ولمسات من الموسيقى الإلكترونية و"الفيوجن" تحت مسمى "الأورينتال راب"، وذلك في مغامرة موسيقية جديدة تمام عن لون الراب الحالي.











وتتعاون نغم صالح خلال الألبوم المنتظر مع خالد برجونا و"بي 62 ريكوردز"، الذي يتولى مهمة الإنتاج الفني والموسيقي لجميع أغنيات الألبوم بينما تخوض نغم تجربة كتابة وتلحين معظم الأغاني.





كما يشهد ألبوم "شلق" تعاون نغم مع نخبة من ألمع نجوم الراب في مصر، من بينهم الرابر شاهين وتاكي من فرقة إم تي إم، بجانب تعاونها مع الفنانة مريم صالح والموسيقي اللبناني زيد حمدان لأول مرة.





وتقول نغم صالح عن الألبوم: "قضيت ثلاث سنوات في تحضير ألبوم شلق ليكون بداية جديدة لمشواري الغنائي ومختلف تماما عن رحلتي مع نصر محروس وفري ميوزيك، وأغانيه تعبر عن حياتي الخاصة بأفكاري ومشاعري، موسيقاه ستكون بمثابة موجة جديدة في عالم الراب والطرب في مصر".





نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة "الأندرجراوند"، حتى دخلت مرحلة احترافية في عالم الموسيقى التجارية، بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها في معهد الفنون المسرحية وتقديم العديد من العروض المسرحية والأفلام، آخرها فيلم "الباب الأخضر" ومسلسل "تياترو" مع المخرج رؤوف عبد العزيز.







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