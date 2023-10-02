أحلام وأصالة تحييان حفلاً غنائيًا فى دبى يوم 15 ديسمبر المقبل

MENAFN - Youm7) تحيى كل من النجمة أحلام والنجمة أصالة حفلاً غنائيًا فىدبى، يوم 15ديسمبر القادم ومن المقرر أن تقدم كل منها باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وتتعاون النجمة أصالة في أغنية جديدة تحمل اسم "بحبك أوى" ضمن اغانى البومها الجديد، وهى من كلمات هاني رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع أحمد ضياء الدين

وأحيت أصالة نصرى مؤخراً، حفل غنائى بجانب بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، وبدأت بأغنية شكرا ياللي مشرفنا وسط هتاف كبير من الجمهور فيما قدم النجم رامي صبرى مع النجمة أصالة خلال أغنية حياتي مش تمام، وسط هتاف كبير من الجمهور، كما قدم معها أغنية ولا يصعب علينا إلا الفراق للراحلة وردة.

وطرحت النجمة أصالة مؤخرا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "شبيه روحى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نور المشيري، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.

وطرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأسابيع الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".



