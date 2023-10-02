لازم إذن بالزواج.. أغرب عادات الزواج الملكية

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- Youm7) حفلات الزفاف الملكية من أكثر الأخبار متابعة لكثرة تفاصيلها والاستعداد لها، كما أن للإعلام دور كبير في إبرازها وإعطائها اهتماما واسعا، بسبب العادات والتقاليد الراسخة أثناء ترتيبات الزفاف، في تقريرنا التالى نلقي نظرة على أغرب تقاليد الزفاف الملكى كما ذكرها موقع "onefabday"
أنت بحاجة إلى إذن الملك
قد يبدو طلب الإذن بالزواج من حب حياتك أمرًا سهلًا بعض الشيء، لكنه لا يزال أمرًا متوقعًا إذا كنت من أفراد العائلة المالكة وترغب في الزواج. القاعدة هي أنه إذا كنت واحدًا من الستة الأوائل في ترتيب ولاية العرش، فيجب أن تحصل على موافقة الملك للزواج. وهذا يعني أنه في الوضع الحالي، يتعين على الأمراء جورج ولويس وأرتشي والأميرة شارلوت الحصول على إذن من الأمير تشارلز.
الملك شارلز العرسان الملكيون يرتدون زيهم العسكري
من المعروف على نطاق واسع أن صيحة فستان الزفاف الأبيض نشأت مع الملكة فيكتوريا، لكن زوجها الأمير ألبرت كان أيضًا أحد رواد الموضة. اختار أن يرتدي زيه العسكري في يوم زفافه، ومنذ ذلك الحين أصبح العرسان الملكيون يرتدون ملابسهم العسكرية كاملة مع أوشحتهم وميدالياتهم. السبب يأتي من فترة الخدمة العسكرية التي يخضع لها كبار رجال العائلة المالكة من أجل شغل الرتب العسكرية طوال حياتهم المهنية الملكية العامة. ارتدى الأمير ويليام زي ضباط الخيالة في الحرس الأيرلندي بينما اختار الأمير هاري البلوز والرويالز.
الأمير وليم يجب أن يكون لدى العرائس الملكيات باقتين
نشأ تقليد الزفاف الملكي غير المعتاد هذا مع الأميرة ديانا ولكنه كان نتيجة لحادث مؤسف في حفل زفاف الملكة إليزابيث الثانية إلى الأمير فيليب في عام 1947. كان لدى الأميرة ديانا باقتين متطابقتين في حفل زفافها في القديس بولس ، هذا يعني أنه كان على الزوجين الملكيين ارتداء ملابس زفافهما مرة أخرى، مع وجود باقة جديدة في متناول اليد لصور زفافهما الرسمية.
الأميرة ديانا باقة الورد توضع على قبر الجندي المجهول
هذا تقليد مؤثر يتبعه الأزواج الملكيون. تأخذ العرائس الملكيات لحظة لتكريم الجنود الذين ماتوا من خلال وضع باقة الزفاف على قبر المحارب المجهول. يقع في الطرف الغربي من صحن كنيسة وستمنستر، ويأوي عضوًا مجهول الهوية من القوات المسلحة البريطانية قُتل خلال الحرب العالمية الأولى، وتم إعادته من فرنسا في نوفمبر 1920. يعود تقليد زفاف العائلة المالكة هذا إلى عيد ميلاد الملكة الأم.
باقة زهور ثانية تحتوي جميع الباقات على زهرة خاصة
هناك زهرة بيضاء صغيرة خاصة جدًا لها مكانة مرموقة في باقات العرائس الملكيات وهي زهرة الآس. غصن الآس هو رمز للحب والحظ السعيد في الزواج، ومنذ عهد الملكة فيكتوريا، تحمل العرائس الملكيات غصنًا من الآس في باقاتهن. ولكنها ليست مجرد نبات آس، بل هي مقطوعة من نبات في منزل العطلات السابق للملكة فيكتوريا الذي يبلغ من العمر 170 عامًا في جزيرة وايت، وينحدر هذا النبات من هدية قدمت للملكة من جدة زوجها.
زهرة الآس فرق الزفاف الملكية مصنوعة من نفس الذهب
هناك الكثير من القطع المذهلة في مجموعة الجواهر الملكية، ولكن هناك كتلة صلبة واحدة على وجه الخصوص. جميع الأزواج الملكيين لديهم خواتم زفافهم مصنوعة من نوع معين من الذهب الويلزي. بدأت الملكة الأم هذا التقليد في عام 1923، ومنذ ذلك الحين، كانت كل من الملكة إليزابيث الثانية والأميرة مارجريت والأميرة آن والأميرة ديانا، يصنعون خواتم زفافهم من نفس كتلة الذهب.
مجوهرات العروس من نوع ذهب واحب ملكى العاهل يرسل الدعوات
ينتهي الأمر بمعظم الأزواج إلى المساومة مع والديهم بشأن قائمة الضيوف لكن تخيل لو كانت والدتك أو والدك ملكًا حاكمًا؟ نظرًا لأن دعوات الزفاف الملكي تأتي من الملك أو الملكة.
الأميرة روجينى
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