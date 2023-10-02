لازم إذن بالزواج.. أغرب عادات الزواج الملكية

MENAFN - Youm7) حفلات الزفاف الملكية من أكثر الأخبار متابعة لكثرة تفاصيلها والاستعداد لها، كما أن للإعلام دور كبير في إبرازها وإعطائها اهتماما واسعا، بسبب العادات والتقاليد الراسخة أثناء ترتيبات الزفاف، في تقريرنا التالى نلقي نظرة على أغرب تقاليد الزفاف الملكى كما ذكرها موقع "onefabday"

أنت بحاجة إلى إذن الملك

قد يبدو طلب الإذن بالزواج من حب حياتك أمرًا سهلًا بعض الشيء، لكنه لا يزال أمرًا متوقعًا إذا كنت من أفراد العائلة المالكة وترغب في الزواج. القاعدة هي أنه إذا كنت واحدًا من الستة الأوائل في ترتيب ولاية العرش، فيجب أن تحصل على موافقة الملك للزواج. وهذا يعني أنه في الوضع الحالي، يتعين على الأمراء جورج ولويس وأرتشي والأميرة شارلوت الحصول على إذن من الأمير تشارلز.

الملك شارلز العرسان الملكيون يرتدون زيهم العسكري

من المعروف على نطاق واسع أن صيحة فستان الزفاف الأبيض نشأت مع الملكة فيكتوريا، لكن زوجها الأمير ألبرت كان أيضًا أحد رواد الموضة. اختار أن يرتدي زيه العسكري في يوم زفافه، ومنذ ذلك الحين أصبح العرسان الملكيون يرتدون ملابسهم العسكرية كاملة مع أوشحتهم وميدالياتهم. السبب يأتي من فترة الخدمة العسكرية التي يخضع لها كبار رجال العائلة المالكة من أجل شغل الرتب العسكرية طوال حياتهم المهنية الملكية العامة. ارتدى الأمير ويليام زي ضباط الخيالة في الحرس الأيرلندي بينما اختار الأمير هاري البلوز والرويالز.

الأمير وليم يجب أن يكون لدى العرائس الملكيات باقتين

نشأ تقليد الزفاف الملكي غير المعتاد هذا مع الأميرة ديانا ولكنه كان نتيجة لحادث مؤسف في حفل زفاف الملكة إليزابيث الثانية إلى الأمير فيليب في عام 1947. كان لدى الأميرة ديانا باقتين متطابقتين في حفل زفافها في القديس بولس ، هذا يعني أنه كان على الزوجين الملكيين ارتداء ملابس زفافهما مرة أخرى، مع وجود باقة جديدة في متناول اليد لصور زفافهما الرسمية.

الأميرة ديانا باقة الورد توضع على قبر الجندي المجهول

هذا تقليد مؤثر يتبعه الأزواج الملكيون. تأخذ العرائس الملكيات لحظة لتكريم الجنود الذين ماتوا من خلال وضع باقة الزفاف على قبر المحارب المجهول. يقع في الطرف الغربي من صحن كنيسة وستمنستر، ويأوي عضوًا مجهول الهوية من القوات المسلحة البريطانية قُتل خلال الحرب العالمية الأولى، وتم إعادته من فرنسا في نوفمبر 1920. يعود تقليد زفاف العائلة المالكة هذا إلى عيد ميلاد الملكة الأم.

باقة زهور ثانية تحتوي جميع الباقات على زهرة خاصة

هناك زهرة بيضاء صغيرة خاصة جدًا لها مكانة مرموقة في باقات العرائس الملكيات وهي زهرة الآس. غصن الآس هو رمز للحب والحظ السعيد في الزواج، ومنذ عهد الملكة فيكتوريا، تحمل العرائس الملكيات غصنًا من الآس في باقاتهن. ولكنها ليست مجرد نبات آس، بل هي مقطوعة من نبات في منزل العطلات السابق للملكة فيكتوريا الذي يبلغ من العمر 170 عامًا في جزيرة وايت، وينحدر هذا النبات من هدية قدمت للملكة من جدة زوجها.





زهرة الآس فرق الزفاف الملكية مصنوعة من نفس الذهب

هناك الكثير من القطع المذهلة في مجموعة الجواهر الملكية، ولكن هناك كتلة صلبة واحدة على وجه الخصوص. جميع الأزواج الملكيين لديهم خواتم زفافهم مصنوعة من نوع معين من الذهب الويلزي. بدأت الملكة الأم هذا التقليد في عام 1923، ومنذ ذلك الحين، كانت كل من الملكة إليزابيث الثانية والأميرة مارجريت والأميرة آن والأميرة ديانا، يصنعون خواتم زفافهم من نفس كتلة الذهب.

مجوهرات العروس من نوع ذهب واحب ملكى العاهل يرسل الدعوات

ينتهي الأمر بمعظم الأزواج إلى المساومة مع والديهم بشأن قائمة الضيوف لكن تخيل لو كانت والدتك أو والدك ملكًا حاكمًا؟ نظرًا لأن دعوات الزفاف الملكي تأتي من الملك أو الملكة.

الأميرة روجينى







