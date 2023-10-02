وصفات طبيعية.. الليمون وجيل الصبار خليط فعال لتبييض الوجه والرقبة

MENAFN - Youm7) في فصل الصيف البشرة تتلون وتتغير من كثرة التعرض للشمس، مما يجعل لونها الأساسى يتغير، ويحدث ظهور مناطق داكنة على الوجه وعلى اليدين، وقد تلجأ الفتاة إلى استخدام بعض المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة ، وبعض الفتيات لا تحب إستخدام منتجات بها المواد الكيماوية، ويمكن القيام بتفتيح لون البشرة عن طريق القيام ببعض الوصفات الطبعية، ولمعرفة تلك الوصفات يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "tylecraze".



تفتيح البشرة

طرف طبيعية لتفتيح لون البشرة:الليمون

من المعروف أن الليمون من الطرق الفعالة لتفتيح لون البشرة، لأنه يحتوى على فيتامين سى، وهو أحد المكونات الرئيسية لليمون حيث يظهر تأثير مضاد للتصبغ، وهو تبيض بشكل طبيعى للقضاء على أي بقع أو عيب في البشرة والرقبة.

المكونات

1 ليمون ناضج

قطعة قطن

الطريقة

يتم عصر الليمون الناضج في وعاء.

وباستخدام قطعة القطن يتم وضع الليمون على الوجه والرقبة، ويتم تركه على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم بعد ذلك يتم غسل البشرة.

يتم القيام بتلك العملية مرتين في الأسبوع،

يجب معرفة هل البشرة لديها حساسية من الليمون عن طريق إجراء اختبار الحساسية أم لا، كما يجب وضع واقى الشمس قبل الخروج من المنزل لأن الليمون يجعل البشرة حساسة بالنسبة للضوء.



الليمون

العسل

العسل يحتوى على العديد من الأحماض التي تساعد على تقليل من آثار التصبغ على البشرة، ويقلل من ظهور البقع الداكنة.

المطلوب

1 ملعقة صغيرة من العسل الخام

1 ليمون ناضج

الطريقة



يتم عصر الليمون الناضج في وعاء.

ثم بعد ذلك يتم إضافة العسل وخلطه بشكل جيد.

يمكن إستخدام فرشاة ويوضع الخليط على الوجه والرقبة، ثم بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء العادى.

ويتم تكرار تلك العلمية مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة رائعة.

الزبادى

يوجد طريقة أخرى لتفتيح لون البشرة، والقضاء على التصبغ الزائد، وهو استخدام الزبادى الذى يقلل من البقع الداكنة وعلامات التصبغ.

المكونات

1⁄2 كوب من الزبادى الطازج

2 ملاعق صغيرة من العسل

الطريقة

أضافة العسل إلى نصف الكوب من الزبادى.

يتم وضع ذلك الخليط على الرقبة والوجه.

مع ترك الخليط على البشرة لمدة تصل إلى 20 دقيقة قبل شطف الوجه بشكل جيد بالماء.

يتم القيام بتلك العملية لمدة تصل إلى مرتين في الأسبوع.



الزبادى

الألوفيرا

الصبار رائع لتفتيح البشرة وهو منشط بيولوجى وقادر على إزالة تصبغ الجلد لأنه يقوم على تبيض البشرة بشكل طبيعى.

المطلوب

1 ملعقة كبية من جل الصبار الطازج

1 ملعقة صغيرة من السكر البنى

الطريقة

يتم إستخراج الجل من ورق الصبار

إضافة السكر البنى إلى الجل وخلطه.

يتم وضع المكونات على الوجه والرقبة، ثم بعد ذلك يشطف بالماء جيداً، وتكرر العملية مريتن في الأسبوع.

الألوفيرا



