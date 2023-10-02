وصفات طبيعية.. الليمون وجيل الصبار خليط فعال لتبييض الوجه والرقبة

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- Youm7) في فصل الصيف البشرة تتلون وتتغير من كثرة التعرض للشمس، مما يجعل لونها الأساسى يتغير، ويحدث ظهور مناطق داكنة على الوجه وعلى اليدين، وقد تلجأ الفتاة إلى استخدام بعض المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة ، وبعض الفتيات لا تحب إستخدام منتجات بها المواد الكيماوية، ويمكن القيام بتفتيح لون البشرة عن طريق القيام ببعض الوصفات الطبعية، ولمعرفة تلك الوصفات يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "tylecraze".
تفتيح البشرة
طرف طبيعية لتفتيح لون البشرة:
الليمون
من المعروف أن الليمون من الطرق الفعالة لتفتيح لون البشرة، لأنه يحتوى على فيتامين سى، وهو أحد المكونات الرئيسية لليمون حيث يظهر تأثير مضاد للتصبغ، وهو تبيض بشكل طبيعى للقضاء على أي بقع أو عيب في البشرة والرقبة.
المكونات
1 ليمون ناضج
قطعة قطن
الطريقة
يتم عصر الليمون الناضج في وعاء.
وباستخدام قطعة القطن يتم وضع الليمون على الوجه والرقبة، ويتم تركه على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم بعد ذلك يتم غسل البشرة.
يتم القيام بتلك العملية مرتين في الأسبوع،
يجب معرفة هل البشرة لديها حساسية من الليمون عن طريق إجراء اختبار الحساسية أم لا، كما يجب وضع واقى الشمس قبل الخروج من المنزل لأن الليمون يجعل البشرة حساسة بالنسبة للضوء.
الليمون
العسل
العسل يحتوى على العديد من الأحماض التي تساعد على تقليل من آثار التصبغ على البشرة، ويقلل من ظهور البقع الداكنة.
المطلوب
1 ملعقة صغيرة من العسل الخام
1 ليمون ناضج
الطريقة
يتم عصر الليمون الناضج في وعاء.
ثم بعد ذلك يتم إضافة العسل وخلطه بشكل جيد.
يمكن إستخدام فرشاة ويوضع الخليط على الوجه والرقبة، ثم بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء العادى.
ويتم تكرار تلك العلمية مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة رائعة.
الزبادى
يوجد طريقة أخرى لتفتيح لون البشرة، والقضاء على التصبغ الزائد، وهو استخدام الزبادى الذى يقلل من البقع الداكنة وعلامات التصبغ.
المكونات
1⁄2 كوب من الزبادى الطازج
2 ملاعق صغيرة من العسل
الطريقة
أضافة العسل إلى نصف الكوب من الزبادى.
يتم وضع ذلك الخليط على الرقبة والوجه.
مع ترك الخليط على البشرة لمدة تصل إلى 20 دقيقة قبل شطف الوجه بشكل جيد بالماء.
يتم القيام بتلك العملية لمدة تصل إلى مرتين في الأسبوع.
الزبادى
الألوفيرا
الصبار رائع لتفتيح البشرة وهو منشط بيولوجى وقادر على إزالة تصبغ الجلد لأنه يقوم على تبيض البشرة بشكل طبيعى.
المطلوب
1 ملعقة كبية من جل الصبار الطازج
1 ملعقة صغيرة من السكر البنى
الطريقة
يتم إستخراج الجل من ورق الصبار
إضافة السكر البنى إلى الجل وخلطه.
يتم وضع المكونات على الوجه والرقبة، ثم بعد ذلك يشطف بالماء جيداً، وتكرر العملية مريتن في الأسبوع.
الألوفيرا
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