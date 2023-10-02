شغليها فى المطبخ والمواصلات.. الموسيقى تقلل التوتر وتهدئ النفس

MENAFN - Youm7) مشاعرالتوترقد تسيطر بشكل كبير على كثير من الأشخاص ما يجعل البعض يشعر لوقت طويل من القلق والإحباط، وقد يلجأ بعض الأشخاص للموسيقى التي تحسن من الحالة المزاجية والتوتر الذى يشعر به الفرد، مع الشعور بالمتعة والبهجة خلال قيامه بالأنشطة المختلفة، ولمعرفة كيف يمكن التخفيف من مشاعر التوتر وما هو الوقت المناسب لسماعالموسيقى ؟، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "verywellmind".

أوقات سماع الموسيقى لتقليل من حدة التوترالاستعداد في الصباح

يمكن للشخص أن يستيقظ على سماع الموسيقى ويبدء اليوم بشكل ممتع، من خلال ضبط النغمة مثل اختيار نغمة كلاسيكية أو موسيقى هادئة للحفاظ على الهدوء والتركيز، ويمكن تشغيل نغمة في الصباح مبهجة لمزيد من مشاعر الحيوية.



الموسيقى



أثتاء التنقل

يمكن للشخص وهو يتنقل خلال طريقه أثناء المواصلات أو في السيارة، أن يقوم بتشغيل الموسيقى المناسبة والقادرة على تخفيف بعض مشاعر التوتر خلال فترة التنقل، مع الشعور بأن الوقت ممتع، مما يجعل الشخص يصل لمكان عمله أو لوجهته وهو يشعر ببعض من الراحة.



سماع الموسيقى

أثناء الطبخ

من المعروف أن عند القيام بالطهى ينخفض مستوى التوتر لدى الشخص، وإعداد الطعام في المنزل يعتبر أمر رائع لتناول الشخص الطعام الصحى، وقد تشعر ربة المنزل ببعض التعب حين وصولها المنزل ولا تكون قادرة على القيام بالطهى، فيمكن عندها تشغيل موسيقى هادئة لتشعر بالاستمتاع أثناء الطهى.

أثناء تناول الطعام

قد تكون الموسيقى أثناء تناول وجبة الإفطار أمر هام، لأن الموسيقى الهادئة قادرة على تحفيز إستجابة مشاعر الاسترخاء

في الجسم،

وأن الموسيقى الكلاسيكية تساعد على تناول كمية أقل من الطعام مع الاستمتاع به.

أثناء التنظيف

أن جعل المنزل بسيط ومنظم يقلل من مستوى توتر للشخص، وقد يتعب البعض من علمية تنظيم نفسها، ولكن إذا تم تشغيل بعض من الموسيقى المبهجة، يمكن رفع من مستوى الطاقة مع الاستمتاع بالتنظيف.

الموسيقى



