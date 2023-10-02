لصاحبة المقاسات الكبيرة اتشيكى في الخريف.. 5 أفكار ملابس اختارى اللي يناسبك

MENAFN - Youm7) موسم الخريف يعتبر فرصة لمن تحب التنوع والألوان الكثيرة والأنسجة المريحة والطبقات المتعددة، فهو الوقت المثالى للتمتع بالمظهر الأنيق، وبالطبع كل فتاة تحب أن تواكب تلك الموضة بأن تختار طلة مميزة وغير عادية، لتجذب النظر حولها ولتشعر بمزيد من الثقة بالنفس، وصاحبات الجسم الممتلئ قادرة على الحصول على أفكار متعددة من الأزياء في خريف 2023، ولمعرفة تلك الاقتراحات الكثيرة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "instyle".

أفكار ملابس لصاحبات الجسم الممتلئملابس محايدة بشكل بسيط

قد لا تستطيع الفتاة أن تختار الشكل المناسب الذى يتلائم مع حجم جسمها، خاصة صاحبة الجسم الممتلئ، والتي يمكن أن تختار الملابس المحايدة كبيرة الحجم، هي الفضل دائماً لها، لأن لها لون ناعم متناغم يجعل الطلة بسيطة بشكل غير عادى، ويمكن اختيار ارتداء بدلة أحادية المظهر، للشعور بالراحة والاسترخاء والأناقة.



ملالس محايدة

أزهار داكنة

يوجد اقتراح أخر وهو اختيار الملابس ذات الزهور الداكنة الخريفية، للحصول على أشكال طبيعية بشكل كبير، مع ارتداء سترة من الأعلى وأرتداء حذاء بأربطة، وارتداء حقيبة يد مخملية الشكل لجعل الطلة مميزة وأنثوية لأقصى درجة.



ازهار غامقة

بدلة بيضاء رياضية

يمكن للفتاة أن تختار طلة بسيطة ورياضية في نفس الوقت عن طريق ارتداء بدلة رياضية من اللون الأبيض

مع ارتداء معطف طويل بنقشة صغيرة، من الأعلى، واختيار حذاء أرضى للحصول على طلة مميزة وأنيقة لأقصى حد.



ملابس رياضية

اللون الزيتونى

يمكن عمل طلة أخرى وهى ارتداء معطف كلاسيكى مميز من الأعلى ومن تحت يتم ارتداء زى زيتونى اللون مع اختيار حذاء كلاسيكى الشكل أبيض، وارتداء حقيبة باللون البنى الفاتح، للحصول على مظهر متناسق.



لون زيتى

ارتداء حزام من الأعلى

يمكن للحصول على طلة مميزة كالمشاهير، أن يتم اختيار معطف خريفى رمادى اللون، بنقوش دقيقة، مع ارتداء حزام رفيع على منطقة الخصر باللون الأصفر، لتغير المظهر بالكامل، مع ارتداء قبعة بنية اللون على الرأس وحقيبة باللون البنى مع حذاء عالى كريمى اللون، لمظهر غاية في الجمال والأناقة.

حزام



