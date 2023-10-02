لصاحبة المقاسات الكبيرة اتشيكى في الخريف.. 5 أفكار ملابس اختارى اللي يناسبك

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- Youm7) موسم الخريف يعتبر فرصة لمن تحب التنوع والألوان الكثيرة والأنسجة المريحة والطبقات المتعددة، فهو الوقت المثالى للتمتع بالمظهر الأنيق، وبالطبع كل فتاة تحب أن تواكب تلك الموضة بأن تختار طلة مميزة وغير عادية، لتجذب النظر حولها ولتشعر بمزيد من الثقة بالنفس، وصاحبات الجسم الممتلئ قادرة على الحصول على أفكار متعددة من الأزياء في خريف 2023، ولمعرفة تلك الاقتراحات الكثيرة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "instyle".
أفكار ملابس لصاحبات الجسم الممتلئ
ملابس محايدة بشكل بسيط
قد لا تستطيع الفتاة أن تختار الشكل المناسب الذى يتلائم مع حجم جسمها، خاصة صاحبة الجسم الممتلئ، والتي يمكن أن تختار الملابس المحايدة كبيرة الحجم، هي الفضل دائماً لها، لأن لها لون ناعم متناغم يجعل الطلة بسيطة بشكل غير عادى، ويمكن اختيار ارتداء بدلة أحادية المظهر، للشعور بالراحة والاسترخاء والأناقة.
ملالس محايدة
أزهار داكنة
يوجد اقتراح أخر وهو اختيار الملابس ذات الزهور الداكنة الخريفية، للحصول على أشكال طبيعية بشكل كبير، مع ارتداء سترة من الأعلى وأرتداء حذاء بأربطة، وارتداء حقيبة يد مخملية الشكل لجعل الطلة مميزة وأنثوية لأقصى درجة.
ازهار غامقة
بدلة بيضاء رياضية
يمكن للفتاة أن تختار طلة بسيطة ورياضية في نفس الوقت عن طريق ارتداء بدلة رياضية من اللون الأبيض
مع ارتداء معطف طويل بنقشة صغيرة، من الأعلى، واختيار حذاء أرضى للحصول على طلة مميزة وأنيقة لأقصى حد.
ملابس رياضية
اللون الزيتونى
يمكن عمل طلة أخرى وهى ارتداء معطف كلاسيكى مميز من الأعلى ومن تحت يتم ارتداء زى زيتونى اللون مع اختيار حذاء كلاسيكى الشكل أبيض، وارتداء حقيبة باللون البنى الفاتح، للحصول على مظهر متناسق.
لون زيتى
ارتداء حزام من الأعلى
يمكن للحصول على طلة مميزة كالمشاهير، أن يتم اختيار معطف خريفى رمادى اللون، بنقوش دقيقة، مع ارتداء حزام رفيع على منطقة الخصر باللون الأصفر، لتغير المظهر بالكامل، مع ارتداء قبعة بنية اللون على الرأس وحقيبة باللون البنى مع حذاء عالى كريمى اللون، لمظهر غاية في الجمال والأناقة.
حزام
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