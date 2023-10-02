468 ألف طن كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية يوليو الماضى

MENAFN - Youm7) رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديدية في الفترة الأخيرة، حيث بلغت كمية البضائع المنقولة نحو 468 ألف طن في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 293 ألف طن في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت 175 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن شهر يونيو الماضي شهد ارتفاعا في كمية البضائع ولكن بشكل طفيف، حيث سجلت نحو 364 ألف طن، مقابل نحو 332 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 32 ألف طن.

وتواصل إيرادات السكك الحديدية ارتفاعها منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمتها في شهر مارس الماضي نحو 306.5 مليون جنيه، مقابل 291 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 15.5 مليون جنيه، أما فى فبراير الماضي، فقد ارتفعت إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 325.6 مليون جنيه، ارتفاعا من 291.9 مليون جنيه فى شهر فبراير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 33.7 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات السكك الحديدية في شهر مايو الماضي، لتصل إلى 410 ملايين جنيه، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو 322 مليون جنيه في شهر مايو عام 2022، بزيادة بلغت 88 مليون جنيه.