إنتاج البوتاجاز محليا يسجل 145 ألف طن فى يونيو الماضى

MENAFN - Youm7) سجل الإنتاج المحلي من البوتاجاز ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإنتاج المحلي بلغ 145 ألف طن في شهر يونيو الماضي، ارتفاعا من 143.5 ألف طن في شهر يونيو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 1.5 ألف طن.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن ارتفاع الإنتاج صاحبه ارتفاع في مستوى الاستيراد ليصبح 151 ألف طن في شهر يونيه الماضي، مقابل 91 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 60 ألف طن، كما بلغ معدل الاستهلاك من البوتاجاز محليا مستوى 277 ألف طن في شهر يونيه الماضي، مقابل 266 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 10 آلاف طن.

وسجل الاستهلاك المحلى من البوتاجاز تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ نحو 309.3 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 332 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 22.7 ألف طن، كما سجل استيراد البوتاجاز نحو 206.2 ألف طن في شهر ديسمبر الماضى، مقابل 148 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 58.2 ألف طن.



