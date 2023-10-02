الإحصاء: 25% من سكان أوروبا وأمريكا فوق 65 سنة بحلول 2050

MENAFN - Youm7) قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإحصاءات الواردة في تقرير الأمم المتحدة لعام 2019 عن التوقعات السكانية في العالم تشير إلى أنه مع حلول عام 2050 سيكون 16% من عدد سكان العالم "واحدا من كل ستة أفراد في العالم" أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة 7% "واحدا من كل 11 فرد" عن عام 2019.

وأضاف بيان الإحصاء، أن أوروبا وأمريكا الشمالية، من المتوقع أن يكون ربع سكانها فوق سن 65 سنة، علما بأن عام 2018 هو أول عام في التاريخ عالمياً يزيد فيه عدد المسنين فوق سن 65 عن عدد الأطفال دون الخامسة.

ومن المتوقع أن يزيد عدد من هم فوق سن الـ 80 ثلاثة أضعاف "من 143 مليونا في 2019 إلى 426 مليونا في عام 2050"، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد المصنفين على أنهم في سن العمل الأكبر سنا "55 إلى 64 عاما" من 723 مليونا في عام 2021 إلى 1075 مليونا في عام 2050، وفي نهاية المطاف إلى 1218 مليونا بحلول عام 2100.

ويحتفل العالم باليوم العالمى للمسنين في الأول من أكتوبر من كل عام، والذي حددته الأمم المتحدة في اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية هذا اليوم، وضرورة رعاية كبار السن والحفاظ على حقوقهم وتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهـم القضايـا التـي تتعلـق باحتياجاتهـم والخدمـات المقدمـة لهـم، ويركز احتفال هذا العام على أهمية

"الوفاء بوعود الاعلان العالمى لحقوق الانسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال.

وتحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وقد تجلي ذلك من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 والتي تنص على " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".