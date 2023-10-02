الاستهلاك المحلى من السولار يسجل مليونا و252 ألف طن فى يونيو الماضى

MENAFN - Youm7) رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الاستهلاك المحلى من السولار ليسجل نحو مليون و252 ألف طن في شهر يونيو الماضي، بينما كانت مليون و217 ألف في شهر يونيه عام 2022، بزيادة طفيفة بلغت 35 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن الإنتاج المحلى في المقابل بلغ نحو 933 ألف طن في شهر يونيه الماضي، مقابل 932 ألف طن في نفس الشهر، بزيادة بلغت نحو ألف طن فقط.

ورصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الاستهلاك المحلى من السولار ليصل إلى مليون و258 ألف طن فى شهر مايو الماضى، بينما كانت مليون و148 ألف طن فى شهر مايو 2022، بزيادة بلغت نحو 110 أطنان، وسجل الإنتاج المحلى من السولار فى نفس الفترة نحو 869 ألف طن فى شهر مايو الماضى، مقابل نحو 977 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 108 آلاف طن.

ويواصل الاستهلاك المحلى من السولار ارتفاعه منذ بداية العام الجارى، حيث بلغ حجم الاستهلاك من السولار نحو مليون و186 ألف طن فى شهر يناير الماضى، مقابل نحو مليون و154 ألف طن فى شهر يناير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 32 ألف طن.