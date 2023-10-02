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حزم الرعاية الاجتماعية ودعم المواطن المصرى ببرنامج بنكنوت على نغم FM

10/2/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Youm7) يناقش برنامج بنكنوت، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد بجريدة اليوم السابع، على راديو "نغم إف إم" اليوم الثلاثاء، حزم الرعاية الاجتماعية ودعم المواطن المصرى، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

ويُذاع برنامج بنكنوت على إذاعة "نغم إف إم"، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ4 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع" والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.


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