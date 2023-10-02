ذاكرة اليوم.. جيفارا يتخلى عن جنسيته وميلاد جلال الدين السيوطى

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 3 أكتوبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضًا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث في مثل هذا اليوم
1965 - فيدل كاسترو يعلن أن تشى جيفارا تخلى عن جنسيته الكوبية ورحل ليقاتل القوى الإمبريالية خارج كوبا.
ولد فى مثل هذا اليوم
1445 - جلال الدين السيوطى، مؤرخ مسلم.
1804 - ألان كارديك، كاتب فرنسى.
1886 – آلان فورنييه، كاتب فرنسى.
1897 - لويس أراجون، شاعر فرنسى.
1925 - جور فيدال، كاتب أمريكى.
1928 - آلفين توفلر، كاتب ومفكر أمريكى.
رحل في مثل هذا اليوم
1896 - ويليام موريس، شاعر وكاتب إنجليزى.
1987 - جان أنويه، كاتب فرنسى.
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