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ذاكرة اليوم.. جيفارا يتخلى عن جنسيته وميلاد جلال الدين السيوطى

10/2/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت فى يوم 3 أكتوبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضًا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.

حدث في مثل هذا اليوم

1965 - فيدل كاسترو يعلن أن تشى جيفارا تخلى عن جنسيته الكوبية ورحل ليقاتل القوى الإمبريالية خارج كوبا.

ولد فى مثل هذا اليوم

1445 - جلال الدين السيوطى، مؤرخ مسلم.

1804 - ألان كارديك، كاتب فرنسى.

1886 – آلان فورنييه، كاتب فرنسى.

1897 - لويس أراجون، شاعر فرنسى.

1925 - جور فيدال، كاتب أمريكى.

1928 - آلفين توفلر، كاتب ومفكر أمريكى.

رحل في مثل هذا اليوم

1896 - ويليام موريس، شاعر وكاتب إنجليزى.

1987 - جان أنويه، كاتب فرنسى.


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