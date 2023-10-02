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قصور الثقافة تطلق ملتقى المرأة الحدودية ضمن مشروع أهل مصر 5 أكتوبر

10/2/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لإقامة الملتقى الـ 13 للمرأة الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" وذلك يوم 5 أكتوبر الحالى وتستمر فعالياته لمدة أسبوع، في قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء.



يتضمن الأسبوع العديد من ورش الحرف البيئية والتراثية للمرأة والفتيات المشاركين من 6 محافظات حدودية هي: الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء، حيث يستهدف المشروع ثلاث فئات هي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو إعادة الوعي المعرفي للأسرة المصرية المكونة من الأب والأم والطفل أو الشاب من أجل الإسهام في بناء الشخصية المصرية ليصبح عنصرا فعالا في المجتمع.



ويعمل المشروع على دمج أبناء المحافظات الحدودية والنائية والتي تعاني من البعد الثقافي عن العاصمة، نسعى لأن يكون للمشروع تأثير على الأرض لذلك نتابع ما يجري خلال تنفيذ الفاعليات وتأثيرها الحقيقي وتقييمه والتعديلات والتطوير اللازم، وذلك من أجل تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة من أبرزها الدمج بين أبناء المحافظات، والخروج بالموهوبين والرعاية لهذه المواهب من خلال قصور الثقافة.



ويأتي استمرار إقامة المشروع بمدينة العريش، استمرارا لفعاليات الهيئة المكثفة بشمال سيناء ضمن خطة التنمية الثقافية للمحافظة وتزامنا مع ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، إلى جانب الاحتفال بسيناء بمناسبة 50 سنة على انتصار أكتوبر، ووصول الخدمة الثقافية للعريش، تنشيط الفاعليات الثقافية بها بعد عودة الأمن للمحافظة.



والمشروع يربط الإنسان ببلده، من خلال تقديم أسبوع مجاني يتضمن زيارات وندوات متنوعة، ويمكنه من خلال المهارات المكتسبة بالتدريب الجاد على مدار أسبوع الملتقى تنفيذ مشروع متناهي الصغر له عائد اقتصادي.







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