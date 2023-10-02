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فعاليات اليوم.. معرض لوحات شيخ الخطاطين بمكتبة الإسكندرية وحفل عمر خيرت فى الأوبرا

10/2/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



يستضيف بيت السنارى ندوة "أكتوبر 73 وخمسون عامًا من العزة والكرامة“، والتي تنظمها لجنة الشباب المركزية للمجلس التنفيذي لـ بيت العائلة المصرية، بمشاركة الدكتور خلف الميرى أستاذ التاريخ جامعة عين شمس، واللواء فؤاد فيود الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور طارق منصور مقرر لجنة الاعلام ببيت العائلة المصرية، والدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، والفنان طارق الدسوقي، وناهد عبد الحميد عضو لجنة الشباب بيت العائلة المصرية.



كما يشهد جاليرى النيل فى السابعة مساء، افتتاح معرض "أرض الأحلام" للفنان التشكيلى العراقى نبيل على، الذى ولد في مدينة بغداد عام 1980، درس الرسم في معهد وأكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، يعمل حاليًا أستاذا لقسم التربية الفنية لجامعة المستنصرية.



وينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي،
معرضًا واحتفالية بمناسبة إهداء لوحات شيخ الخطاطين محمود إبراهيم سلامة إلى مكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعد المجد بالمدخل الرئيسي للمكتبة، وتسلمت مكتبة الإسكندرية إهداءً من أسرة الفنان الراحل "شيخ الخطاطين" محمود إبراهيم سلامة، والذي يتكون من مجموعة قيمة من روائع لوحاته الخطية؛ والتي بلغ عددها 15 عملاً خطيًا، تتنوع بين الخط الثلث والفارسي، والنسخ والديواني.



كما يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا موسيقيا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويصاحب خيرت فى الحفل
أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، يقدم خيرت خلال حفله عددا من مقطوعاته الشهيرة منها: "افتتاحية مصرية، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، فى هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زى الهوى، جيران الهنا، الخواجة عبد القادر، صابر يا عم صابر، أندلسية، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة" وغيرها.







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