فعاليات اليوم.. معرض لوحات شيخ الخطاطين بمكتبة الإسكندرية وحفل عمر خيرت فى الأوبرا

(MENAFN
- Youm7) يقام اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
يستضيف بيت السنارى ندوة "أكتوبر 73 وخمسون عامًا من العزة والكرامة“، والتي تنظمها لجنة الشباب المركزية للمجلس التنفيذي لـ بيت العائلة المصرية، بمشاركة الدكتور خلف الميرى أستاذ التاريخ جامعة عين شمس، واللواء فؤاد فيود الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور طارق منصور مقرر لجنة الاعلام ببيت العائلة المصرية، والدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، والفنان طارق الدسوقي، وناهد عبد الحميد عضو لجنة الشباب بيت العائلة المصرية.
كما يشهد جاليرى النيل فى السابعة مساء، افتتاح معرض "أرض الأحلام" للفنان التشكيلى العراقى نبيل على، الذى ولد في مدينة بغداد عام 1980، درس الرسم في معهد وأكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، يعمل حاليًا أستاذا لقسم التربية الفنية لجامعة المستنصرية.
وينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي،
معرضًا واحتفالية بمناسبة إهداء لوحات شيخ الخطاطين محمود إبراهيم سلامة إلى مكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعد المجد بالمدخل الرئيسي للمكتبة، وتسلمت مكتبة الإسكندرية إهداءً من أسرة الفنان الراحل "شيخ الخطاطين" محمود إبراهيم سلامة، والذي يتكون من مجموعة قيمة من روائع لوحاته الخطية؛ والتي بلغ عددها 15 عملاً خطيًا، تتنوع بين الخط الثلث والفارسي، والنسخ والديواني.
كما يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا موسيقيا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويصاحب خيرت فى الحفل
أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، يقدم خيرت خلال حفله عددا من مقطوعاته الشهيرة منها: "افتتاحية مصرية، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، فى هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زى الهوى، جيران الهنا، الخواجة عبد القادر، صابر يا عم صابر، أندلسية، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة" وغيرها.
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