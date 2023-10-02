الكويتى سعود السنعوسى يرشح لجمهوره قراءة أول رواية عمانية تفوز بجائزة البوكر

MENAFN - Youm7) رشح الكاتب الكويتى سعود السنعوسى ، أول كاتب كويتى يفوز بجائزة البوكر للرواية العربية، رواية "تغريبة القافر" للكاتب العمانى زهران القاسمى لجمهوره من القراء.

ونشر الكاتب سعود السنعوسى، عبر حسابه الرسمى على منصة "إكس" اقتباسا من رواية "تغريبة القافر" يقول: "لكنها القُرى، لا يستجدُّ فيها جديد، فالناس كما عهدهم يصومون عن الأكل والشرب، وقد يصبرون على الجوع والعطش، ولكنهم لا يصبرون على الكلام".

يشار إلى أن رواية "تغريبة القافر" هى أول رواية عمانية تفوز بجائزة البوكر للرواية العربية، فى دورتها لعام 2023، وهى رواية تُعيد للراوي وظيفته الأولى وهي ري الناس وإشباع ظمئهم وتدور أحداثها في إحدى القرى العُمانية عن أحد مقتفي أثر الماء، تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية.

رواية تغريبة القافر





وعبر مسار الأحداث فى "تغريبة القافر" يتعرف القارئ على حياة القافر منذ ولادته التى تكون مرتبطة بالماء، ومن متابعتنا لمسار شخصية البطل فأمّه ماتت غرقاً، ووالده طُمر تحت قناة أحد الأفلاج حيث انهار عليه السقف، ينتهي سجيناً في قناة أحد الأفلاج ليبقى هناك يقاوم للبقاء حياً، تعمل الرواية من منطقة جديدة في السرد، هي ذاكرة الأفلاج، والأفلاج نظام فلاحي لريّ البساتين، مرتبط بالحياة القروية في عُمان ارتباطاً وثيقاً دارت حولها الحكايات والأساطير.



يذكر أن زهران القاسمي شاعر وروائي عُماني، من مواليد دماء والطائيين، سلطنة عُمان، عام 1974. صدر له أربع روايات: "جبل الشوع" عام 2013، "القنّاص" عام 2014، "جوع العسل" عام 2017، و"تغريبة القافر" عام 2021، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و"سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009) و"سيرة الحجر 2" (نصوص، 2011).

يشار إلى أن سعود السنعوسي من مواليد 1981، وهو كاتب وروائي كويتي، وعضو رابطة الأدباء في الكويت، ورابطة الصحفيين الكويتيين. فاز فى عام 2013 بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية عن روايته "ساق البامبو"، والتى أصبحت أول رواية كويتة تفوز بهذه الجائزة الشهيرة. وفى رواية "ساق البامبو" تتناول سعود السنعوسى موضوع العمالة الأجنبية في دول الخليج.

وصدر من قبل للكاتب سعود السنعوسى رواية "سجين المرايا" التي فازت بجائزة ليلى العثمان لإبداع الشباب في القصة والرواية في دورتها الرابعة، كما صدر له رواية "حمام الدار"، ورواية "ناقة صالحة"، وصدرت له مؤخرا رواية "أسفار مدينة الطين" والمكونة من "سِفرُ العباءة" و"سفر التَبَّة".