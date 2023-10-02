الكويتى سعود السنعوسى يرشح لجمهوره قراءة أول رواية عمانية تفوز بجائزة البوكر

(MENAFN
- Youm7) رشح الكاتب الكويتى سعود السنعوسى ، أول كاتب كويتى يفوز بجائزة البوكر للرواية العربية، رواية "تغريبة القافر" للكاتب العمانى زهران القاسمى لجمهوره من القراء.
ونشر الكاتب سعود السنعوسى، عبر حسابه الرسمى على منصة "إكس" اقتباسا من رواية "تغريبة القافر" يقول: "لكنها القُرى، لا يستجدُّ فيها جديد، فالناس كما عهدهم يصومون عن الأكل والشرب، وقد يصبرون على الجوع والعطش، ولكنهم لا يصبرون على الكلام".
يشار إلى أن رواية "تغريبة القافر" هى أول رواية عمانية تفوز بجائزة البوكر للرواية العربية، فى دورتها لعام 2023، وهى رواية تُعيد للراوي وظيفته الأولى وهي ري الناس وإشباع ظمئهم وتدور أحداثها في إحدى القرى العُمانية عن أحد مقتفي أثر الماء، تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية.
رواية تغريبة القافر
وعبر مسار الأحداث فى "تغريبة القافر" يتعرف القارئ على حياة القافر منذ ولادته التى تكون مرتبطة بالماء، ومن متابعتنا لمسار شخصية البطل فأمّه ماتت غرقاً، ووالده طُمر تحت قناة أحد الأفلاج حيث انهار عليه السقف، ينتهي سجيناً في قناة أحد الأفلاج ليبقى هناك يقاوم للبقاء حياً، تعمل الرواية من منطقة جديدة في السرد، هي ذاكرة الأفلاج، والأفلاج نظام فلاحي لريّ البساتين، مرتبط بالحياة القروية في عُمان ارتباطاً وثيقاً دارت حولها الحكايات والأساطير.
يذكر أن زهران القاسمي شاعر وروائي عُماني، من مواليد دماء والطائيين، سلطنة عُمان، عام 1974. صدر له أربع روايات: "جبل الشوع" عام 2013، "القنّاص" عام 2014، "جوع العسل" عام 2017، و"تغريبة القافر" عام 2021، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و"سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009) و"سيرة الحجر 2" (نصوص، 2011).
يشار إلى أن سعود السنعوسي من مواليد 1981، وهو كاتب وروائي كويتي، وعضو رابطة الأدباء في الكويت، ورابطة الصحفيين الكويتيين. فاز فى عام 2013 بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية عن روايته "ساق البامبو"، والتى أصبحت أول رواية كويتة تفوز بهذه الجائزة الشهيرة. وفى رواية "ساق البامبو" تتناول سعود السنعوسى موضوع العمالة الأجنبية في دول الخليج.
وصدر من قبل للكاتب سعود السنعوسى رواية "سجين المرايا" التي فازت بجائزة ليلى العثمان لإبداع الشباب في القصة والرواية في دورتها الرابعة، كما صدر له رواية "حمام الدار"، ورواية "ناقة صالحة"، وصدرت له مؤخرا رواية "أسفار مدينة الطين" والمكونة من "سِفرُ العباءة" و"سفر التَبَّة".
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