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كيفية إصلاح Iphone أو Ipad عندما يطلب كلمات المرور باستمرار

10/2/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه بعض المستخدمين مشكلة في إدخال كلمة المرور لجهاز iPhone أو iPad عدة مرات للمهام الأساسية، وفي بعض الأحيان يستمر في المطالبة بذلك، على الرغم من أنك أدخلت الخيار الصحيح.

اذا جربت العديد من الإصلاحات الموصى بها لهذه المشكلة للعثور على الإصلاحات، ولم تعثر علي الحل، هناك 7 حلول مجربة للمساعدة عندما يستمر جهاز iPhone أو iPad في المطالبة بكلمة مرور، تعرف علي الحل من خلال السطور القادمة.

الإصلاح 1: إعادة ضبط إعدادات الشبكة

الإصلاح 2: تحديث إصدار iOS

الإصلاح 3: فرض إعادة تشغيل جهاز iPhone أو iPad

الإصلاح 4: حذف تطبيقات الانتظار

الإصلاح 5: إعادة تعيين كلمة مرور معرف Apple الخاص بك

الإصلاح 6: تسجيل الخروج من حساب معرف Apple وتسجيل الدخول مرة أخرى

الإصلاح 7: استخدم أداة
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