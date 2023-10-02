هل ينكسر Iphone 15 Pro Max بسهولة؟.. Consumer Reports تخضعه للاختبار

MENAFN - Youm7) وجدت قناة JerryRigEverything على YouTube أنه يمكنه كسر الجزء الخلفي من هاتف iPhone 15 Pro Max الخاص به عن طريق ثنيه بين يديه، وتساءل البعض عما إذا كان إطار التيتانيوم الجديد ذو الحواف المستديرة أقل متانة، على الرغم من أن هاتف iPhone 15 Pro الأصغر مقاس 6.1 بوصة لم يتصدع بنفس الطريقة.

وقد حاولت "Consumer Reports" - وهي منظمة أمريكية للمستهلكين غير ربحية مكرسة للاختبار المستقل للمنتجات والبحث الموجه نحو المستهلك -

تكرار النتائج باستخدام منهجية أكثر علمية قليلاً، ووجدت أن iPhone 15 Pro Max لم ينكسر تحت الضغط، وكانت مجلة Consumer Reports واحدة من أبرز منتقدي تصميم iPhone، وفقاً لموقع 9to5mac.

للتذكير، فإن تصميم iPhone 15 Pro وPro Max يحيط بالشاشة والزجاج الخلفي المصنفر بإطار من التيتانيوم حول الجوانب، ويتم دمج التيتانيوم في هيكل داخلي من الألومنيوم، ويعد التيتانيوم بحد ذاته مادة قوية، ولكن ما تساءل عنه الناس هو ما إذا كانت الحواف الدائرية حيث يلتقي التيتانيوم بالزجاج تجعل الزجاج أكثر عرضة للكسر أو التشقق، من تصميم 14 Pro ذو الحافة المسطحة.

في فيديو "Consumer Reports" ، يقومون باختبار الجهاز باستخدام آلة اختبار الضغط التي تطبق 100 رطل من الضغط على طول الجهاز، انثني الهاتف ثم استعاد عافيته بعد تحرير الضغط، ولكن لم تكن هناك شقوق يمكن رؤيتها.

اختبرت Consumer Reports أيضًا جهاز Pro Max في آلة اختبار السقوط، حيث يجعل Tumblr الهاتف يسقط على قاعدة حجرية 100 مرة متتالية، ونجا الهاتف دون أي ضرر، ولا

يعني هذا أن فيديو JerryRigEverything مزيف أو غير صالح، ولكن ربما يُظهر ذلك مسؤولية الاعتماد على اختبار واحد فقط كدليل على أن هناك شيئًا أسوأ، ويتم الكشف عن الصورة الحقيقية لمتانة iPhone بشكل إجمالي فقط.

بشكل منفصل، تم أيضًا إلقاء اللوم على تصميم iPhone الجديد المصنوع من التيتانيوم باعتباره السبب وراء مشكلات ارتفاع درجة الحرارة، وأصدرت شركة Apple بيانًا في نهاية هذا الأسبوع يشير إلى أن الأمر ليس كذلك، ويجب على العملاء أن يتطلعوا إلى تحديث برنامج iOS 17 قريبًا والذي سيصلح الخلل حيث يمكن أن يسخن الهاتف أكثر من المقصود.