Duet AI أداة ذكاء اصطناعى جديدة من جوجل لمساعدتك فى الاجتماعات

MENAFN - Youm7) كشفت جوجل عن أداة Duet AI for Workspace الخاص بالشركة للجمهور في أواخر أغسطس حيث تقدم العديد من الميزات الجديدة لأداة الإنتاجية، واحد منهم يسمح للمستخدمين بإرسال الذكاء الاصطناعي إلى الاجتماعات بدلاً منهم، وفقاً لموقع businessinsider.

يمكن لـ Duet AI الانضمام إلى اجتماع نيابة عن المستخدم، وتسليم رسالة، وتلخيصها له لاحقًا، حيث تقدم Google أيضًا ميزة جديدة "تدوين ملاحظات لي"، والتي يمكنها التقاط الملاحظات وعناصر الإجراءات وتسجيل مقتطفات الفيديو، خلال الاجتماع، سيتمكن الحاضرون أيضًا من الدردشة بشكل خاص مع روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي من Google للاطلاع على تفاصيل الاجتماع.

وهناك أيضًا ميزة "ملخص حتى الآن" لاطلاع أي من المتأخرين على ما فاتهم، أما الميزات البارزة الأخرى هي خيار الترجمة في الوقت الفعلي لـ Google Meet ، بالإضافة إلى اكتشاف الوجه الذي يمكنه الفصل بين العمال على نفس الشاشة، تتوفر أيضًا العروض التقديمية والرسوم البيانية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى المحتوى من Drive وGmail.

وقد وجد المتبنون الأوائل للبرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT من OpenAI، أن روبوتات الدردشة مفيدة بالفعل لمختلف مهام مكان العمل، ومع ذلك، فإن تقنية الذكاء الاصطناعي معرضة للأخطاء والهلوسة، الأمر الذي تسبب بالفعل في حدوث مشكلات لبعض الشركات.