طريقة استخدام ميزة Namedrop على أيفون بعد تحديث Ios 17

MENAFN - Youm7) طرحت Apple مؤخرًا نظام التشغيل iOS 17 على موديلاتiPhoneالحديثة ويأتي آخر تحديث للهواتف الذكية للشركة مع العديد من الميزات والتحسينات الجديدة لنظام التشغيل iOS 17، إحدى هذه الترقيات جعلت من السهل جدًا مشاركة الملفات مع مستخدمين آخرين عبر AirDrop - بروتوكول مشاركة الملفات والصور والفيديو الخاص بشركة Appleلمشاركة المحتوى عبر اتصال شبكة مشترك.

بعد التحديث إلى iOS 17، ستتمكن من تقريب iPhone الخاص بك من iPhone آخر لمشاركة أنواع مختلفة من الوسائط بسرعة بلمسة واحدة، وفقاً لموقع gadgets360.

يتوفر نظام المشاركة الجديد القائم على القرب لـ AirDrop على جميع طرز iPhone التي تم تحديثها إلى iOS 17 ومع ذلك، يتم التحكم في القدرة على مشاركة هذه الملفات من خلال ميزة النقر للمشاركة الجديدة من خلال التبديل في إعدادات هاتفك، ستحتاج أيضًا إلى التأكد من تمكين ميزة AirDrop على جهاز iPhone الخاص بك.

إذا لم تتمكن من استخدام الميزة على هاتفك الذكي، فهناك إعداد يجب تغييره، يمكنك اتباع هذه الخطوات لتمكين النقر لمشاركة الوظائف مع AirDrop على iOS 17.

كيفية استخدام AirDrop لمشاركة الصور على iOS 17:

1- تأكد من تحديث iPhone الخاص بك إلى أحدث إصدار من iOS 17 - أحدث إصدار حاليًا هو iOS 17.0.2.افتح تطبيق الإعدادات واضغط على عام . AirDrop

2- قم بتبديل خيار جلب الأجهزة معًا.

3- افتح تطبيق الصور وانتقل إلى الصورة أو الفيديو الذي تريد مشاركته.



-4قم بتقريب هاتفك من جهاز iPhone الثاني واضغط على زر المشاركة لإرسال الملف عبر

AirDrop

