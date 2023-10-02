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6 حلول لمشكلة توقف المزامنة على متصفح إنترنت Brave

10/2/2023 11:26:20 PM
(MENAFN- Youm7) يعد متصفح Brave واحداً من أكثر متصفحات الإنترنت استخداماً، لاحتوائه على الكثير من المميزات التي تجعل المستخدمين يتجهون إلى استخدامه بدلاً من المتصفحات الأخرى التي تقوم بعرض الإعلانات والتي تواجه الكثير من المشاكل الفنية الأخرى.

يحظى Brave بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويعمل المتصفح على جميع منصات الهواتف الذكية وكذلك أجهزة سطح المكتب، ومن أهم مميزات Brave
أنه يمكنك حظر الإعلانات التي تظهر لك بشكل تلقائي.

يعمل متصفح Brave بشكل مجاني تماماً ولا يحتاج أي مصاريف أو رسوم، ولا يشغل مساحة تخزين كبيرة فهو خفيف الوزن، كما أن متصفح بريف يتيح لك أكبر قدر من الخصوصية أثناء التصفح على الإنترنت، سواء كنت لا ترغب في حفظ سجل البحث على الإنترنت أو كنت ترغب في التصفح بشكل خفي على الإنترنت.

الأسباب المحتملة لعدم مزامنة
Brave

- قد تكون النسخة القديمة من Brave هي السبب.

- إعدادات المزامنة غير الصحيحة

- خلل في الشبكة

حلول:

تحديث متصفح Brave: أول الأشياء أولاً، تأكد من أنك تستخدم الإصدار الأحدث، إذا لم تكن متأكدًا من كيفية التحديث.

الغوص العميق في إعدادات المزامنة: انتقل إلى إعدادات Brave تأكد من تشغيل المزامنة، إذا كان لديك أجهزة متعددة، فتأكد من وجودها جميعًا في نفس سلسلة المزامنة، إذا كنت تواجه مشكلة في الإعدادات .

التحقق من الاتصال بالإنترنت: امنح شبكة Wi-Fi الخاصة بك إعادة تشغيل سريعة، إذا كنت تستخدم بيانات الهاتف المحمول.

إعادة تثبيت Brave: قد يبدو الأمر جذريًا، ولكن في بعض الأحيان تكون البداية الجديدة هي كل ما تحتاجه، قبل أن تفعل ذلك، تأكد من وضع إشارة مرجعية على صفحاتك الأساسية، وإلغاء تثبيت Brave، ثم إعادة تثبيته.تعطيل الإضافات: قد تتداخل بعض الإضافات مع المزامنة.


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