86 ألف دينار لتزويد وصيانة مكيفات مرافق معرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس 18 مناقصة مطروحة من ١٨ جهة متصرفة.
وتنافست 5 شركات على مناقصة لوزارة المواصلات والاتصالات، لتزويد مكيفات وصيانة المكيفات لمرافق معرض البحرين الدولي للطيران بقاعدة الصخير الجوية وتقدمت شركة Premium Air - Conditioning & Refrigeration Services WLL بأقل العطاءات بمبلغ يقدر بـ86.200 ألف دينار.
ويشتهر معرض البحرين الدولي للطيران بشاليهاته الفاخرة وعددها 4 المصممة لهذا الغرض وتسع 50 شخصا لكل شاليه بالإضافة إلى شاليه كبار الشخصيات من دورين ويسع لعدد 300 شخص، مما يتيح لرجال الأعمال الالتقاء بالضيوف وعقد الاجتماعات الساخنة الرفيعة المستوى في بيئة خاصة، كما أن موقع الشاليهات الفاخرة والمجهزة بأعلى المواصفات بجوار ساحة الطائرات الثابتة وبالتوازي مع المدرج ما
يوفر مناظر لا مثيل لها لكل من العرض الثابت والطيران، بالإضافة إلى
مواقف المركبات الخاصة بالشركات أصحاب الشاليهات تقع في مدخل الشاليهات مباشرة. لذلك، تبحث وزارة المواصلات والاتصالات عن شركة متخصصة ذات خبرة وجودة عالية في مجال صيانة المكيفات على مدار الساعة للمحافظة على أداء جميع المكيفات التابعة لمرافق معرض البحرين الدولي للطيران في قاعدة الصخير الجوية. كما تنافست 5 شركات على مناقصة لوزارة الاشغال لمشروع تشغيل وصيانة وحدات التحكم بالروائح في محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي، وتقدمت شركة TRANS GLOBAL CONTRACTING بأقل العطاءات بمبلغ يقدر ب 91.763 ألف دينار.
والهدف من المشروع هو ان يتم التحكم في الروائح الكريهة المنبعثة من محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي والتأكد من تشغيل الوحدات بطريقة سلسة ومتواصلة لحماية القاطنين بالقرب من هذه المحطات وحماية البيئة، وقياس نسب انبعاث الغازات المسببة للروائح في محطات رفع وضخ مياه الصرف الصحي. كما تنافست 5 شركات على مناقصة قدمتها وزارة الاشغال لتقديم الخدمات الاستشارية لتصميم شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الصرف الصحي المعالجة في منطقة المزرع الصناعية ومنطقة اللحسي الصناعية. والهدف من هذا المشروع هو تصميم شبكة صرف صحي في منطقة المزرع الصناعية وتوصيلها بمحطة جنوب ألبا لمعالجة مياه الصرف الصحي كما يشمل تصميم شبكة صرف صحي في منطقة اللحسي الصناعية ودراسة نقاط التوصيل. ويتضمن المشروع أيضا تصميم شبكة توزيع مياه الصرف الصحي المعالجة ونظام الري في منطقة المزرع. وتخضع المناقصات للتقييم الفني والمالي، وترسى المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً، والأقل سعراً، لذا فإن أقل العطاءات سعراً ليس بالضرورة هو العطاء الفائز بالترسية.
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