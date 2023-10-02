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86 ألف دينار لتزويد وصيانة مكيفات مرافق معرض البحرين الدولي للطيران

10/2/2023 11:26:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬18‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬‮١٨‬‭ ‬جهة‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬لتزويد‭ ‬مكيفات‭ ‬وصيانة‭ ‬المكيفات‭ ‬لمرافق‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Premium ‭ ‬ Air ‭-‬ Conditioning ‭ & ‬ Refrigeration ‭ ‬ Services ‭ ‬ WLL ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بمبلغ‭ ‬يقدر‭ ‬بـ86‭.‬200‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ويشتهر‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بشاليهاته‭ ‬الفاخرة‭ ‬وعددها‭ ‬4‭ ‬المصممة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬وتسع‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬لكل‭ ‬شاليه‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شاليه‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬دورين‭ ‬ويسع‭ ‬لعدد‭ ‬300‭ ‬شخص،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لرجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الالتقاء‭ ‬بالضيوف‭ ‬وعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الساخنة‭ ‬الرفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬خاصة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬موقع‭ ‬الشاليهات‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمجهزة‭ ‬بأعلى‭ ‬المواصفات‭ ‬بجوار‭ ‬ساحة‭ ‬الطائرات‭ ‬الثابتة‭ ‬وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬المدرج‭ ‬ما‭
‬يوفر‭ ‬مناظر‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬الثابت‭ ‬والطيران،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭
‬مواقف‭ ‬المركبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركات‭ ‬أصحاب‭ ‬الشاليهات‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬مدخل‭ ‬الشاليهات‭ ‬مباشرة‭. ‬لذلك،‭ ‬تبحث‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬وجودة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صيانة‭ ‬المكيفات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬جميع‭ ‬المكيفات‭ ‬التابعة‭ ‬لمرافق‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭. ‬كما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لوزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لمشروع‭ ‬تشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬وحدات‭ ‬التحكم‭ ‬بالروائح‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬ضخ‭ ‬ورفع‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ TRANS ‭ ‬ GLOBAL ‭ ‬ CONTRACTING ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بمبلغ‭ ‬يقدر‭ ‬ب‭ ‬91‭.‬763‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

والهدف‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الروائح‭ ‬الكريهة‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬ضخ‭ ‬ورفع‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تشغيل‭ ‬الوحدات‭ ‬بطريقة‭ ‬سلسة‭ ‬ومتواصلة‭ ‬لحماية‭ ‬القاطنين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحطات‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة،‭ ‬وقياس‭ ‬نسب‭ ‬انبعاث‭ ‬الغازات‭ ‬المسببة‭ ‬للروائح‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬رفع‭ ‬وضخ‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭. ‬كما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬قدمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬لتصميم‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وشبكة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المزرع‭ ‬الصناعية‭ ‬ومنطقة‭ ‬اللحسي‭ ‬الصناعية‭. ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬هو‭ ‬تصميم‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المزرع‭ ‬الصناعية‭ ‬وتوصيلها‭ ‬بمحطة‭ ‬جنوب‭ ‬ألبا‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬تصميم‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللحسي‭ ‬الصناعية‭ ‬ودراسة‭ ‬نقاط‭ ‬التوصيل‭. ‬ويتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬أيضا‭ ‬تصميم‭ ‬شبكة‭ ‬توزيع‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة‭ ‬ونظام‭ ‬الري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المزرع‭. ‬وتخضع‭ ‬المناقصات‭ ‬للتقييم‭ ‬الفني‭ ‬والمالي،‭ ‬وترسى‭ ‬المناقصة‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العطاء‭ ‬الأفضل‭ ‬شروطاً،‭ ‬والأقل‭ ‬سعراً،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬أقل‭ ‬العطاءات‭ ‬سعراً‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬هو‭ ‬العطاء‭ ‬الفائز‭ ‬بالترسية‭. ‬

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