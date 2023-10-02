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The Family Office تفتتح قسمها الجديد للتكنولوجيا المالية Fintech Lab

10/2/2023 11:26:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يسرّ‭ ‬ The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬لإدارة‭ ‬الثروات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬أن‭ ‬تُعلن‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬لقسمها‭ ‬الجديد‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬ Fintech ‭ ‬ Lab ‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬رشيد‭ ‬المعراج‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ (‬ CBB ‭). ‬وسيتزامن‭ ‬الافتتاح‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

ويُشكّل‭ ‬قسم‭ ‬ Fintech ‭ ‬ Lab ‭ ‬مساحة‭ ‬مخصصة‭ ‬حيث‭ ‬يتعاون‭ ‬الخبراء‭ ‬والمواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬وأصحاب‭ ‬الرؤية‭ ‬لتطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬حلول‭ ‬ثوريّة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬المدفوعة‭ ‬بالبيانات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬والتصميم‭ ‬الموجه‭ ‬للمستخدم،‭ ‬تهدف‭ ‬ The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭.‬

وقال‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬العمران‭ ‬مؤسّس‭ ‬ The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ‭ ‬ورئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬دفعنا‭ ‬حدود‭ ‬الامتياز‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭. ‬يشكّل‭ ‬قسم‭ ‬ Fintech ‭ ‬ Lab ‭ ‬الجديد‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬مهمّة‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬الشركة‭ ‬المستمرة‭ ‬لتزويد‭ ‬المستثمرين‭ ‬بحلولٍ‭ ‬متطورة‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬رحلتهم‭ ‬المالية‭ ‬الشاملة‮»‬‭.‬

وسيقود‭ ‬قسم‭ ‬ Fintech ‭ ‬ Lab ‭ ‬إنشاء‭ ‬منتجات‭ ‬رقمية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تُمكّن‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مالية‭ ‬مستنيرة‭ ‬بسهولة‭. ‬وسيشكّل‭ ‬أيضاً‭ ‬مركزاً‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬رائدين‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬لاستغلال‭ ‬الإمكانات‭ ‬الكاملة‭ ‬للتقنيّات‭ ‬الناشئة‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ (‬ AI ‭) ‬وسلسلة‭ ‬الكتل‭ (‬ Blockchain ‭) ‬والتعلّم‭ ‬الآلي‭ (‬ Machine ‭ ‬ Learning ‭).‬

ومع‭ ‬قسم‭ ‬ Fintech ‭ ‬ Lab ‭ ‬الجديد،‭ ‬ستكشف‭ ‬ The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ‭ ‬عن‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬رقمية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ستعزّز‭ ‬مكانتها‭ ‬كشريك‭ ‬موثوق‭ ‬لإدارة‭ ‬الثروات‭.‬


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