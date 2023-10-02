The Family Office تفتتح قسمها الجديد للتكنولوجيا المالية Fintech Lab

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يسرّ The Family Office ، الشركة الرائدة لإدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تُعلن الافتتاح الرسمي لقسمها الجديد للتكنولوجيا المالية Fintech Lab في مقرها في البحرين، بحضور رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ( CBB ). وسيتزامن الافتتاح مع زيارة مجلس إدارة الشركة في الثاني من أكتوبر.
ويُشكّل قسم Fintech Lab مساحة مخصصة حيث يتعاون الخبراء والمواهب الناشئة وأصحاب الرؤية لتطوير وتنفيذ حلول ثوريّة للتكنولوجيا المالية. ومن خلال مزيج من الأفكار المدفوعة بالبيانات والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم الموجه للمستخدم، تهدف The Family Office إلى إحداث ثورة في خدمات إدارة الثروات.
وقال عبدالمحسن العمران مؤسّس The Family Office ورئيسها التنفيذي في هذا السياق: «لطالما دفعنا حدود الامتياز في إدارة الثروات. يشكّل قسم Fintech Lab الجديد نقطة تحول مهمّة في مهمة الشركة المستمرة لتزويد المستثمرين بحلولٍ متطورة ورفع مستوى رحلتهم المالية الشاملة».
وسيقود قسم Fintech Lab إنشاء منتجات رقمية مبتكرة تُمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة بسهولة. وسيشكّل أيضاً مركزاً للتعاون مع خبراء رائدين في القطاع، لاستغلال الإمكانات الكاملة للتقنيّات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي ( AI ) وسلسلة الكتل ( Blockchain ) والتعلّم الآلي ( Machine Learning ).
ومع قسم Fintech Lab الجديد، ستكشف The Family Office عن منتجات وخدمات رقمية مبتكرة ستعزّز مكانتها كشريك موثوق لإدارة الثروات.
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