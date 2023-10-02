رينرز الشرق الأوسط تستقبل الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة رينرز للألمنيوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبلت شركة رينرز الشرق الأوسط، المكتب الإقليمي في البحرين لشركة رينرز ألمنيوم المزود الأوروبي الرائد لحلول الألمنيوم، مؤخرًا بيرت جيرينكس الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لمجموعة رينرز للألمنيوم، وذلك في مقر الشركة الرئيسي في مملكة البحرين.
وكان علي خلف، العضو المنتدب لشركة رينرز الشرق الأوسط، في مقدمة مستقبلي السيد جيرينكس، حيث هنأه بمناسبة التعيين الجديد، متمنيًا له كل النجاح والتوفيق في أداء مهامه في المستقبل رئيسا تنفيذيا لمجموعة رينرز للألمنيوم.
وخلال الزيارة، تم إطلاع السيد جيرينكس على عمليات الشركة وأنشطتها ومشاريعها في منطقة الشرق الأوسط؛ أحد الأسواق الرئيسية لمجموعة رينرز للألمنيوم، والتي تشهد نموًا سريعًا وكبيرًا. علاوة على ذلك، أجرى الرئيس التنفيذي للمجموعة أيضًا مناقشات مثمرة مع أعضاء فريق شركة رينرز الشرق الأوسط في مملكة البحرين وإمارة دبي حول استراتيجيات أعمال المجموعة، والتي تتمتع بحضور في أكثر من 70 دولة حول العالم.
وبهذه المناسبة، صرح السيد علي خلف، العضو المنتدب لشركة رينرز الشرق الأوسط، بالقول: «يسعدنا أن نرحب بالسيد بيرت جيرينكس، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة رينرز للألمنيوم، في مملكة البحرين. تحمل هذه الزيارة أهمية كبيرة بالنسبة لنا باعتبارنا المكتب الإقليمي لشركة رينرز للألمنيوم ومقره البحرين. يؤكد حضور السيد جيرينكس هنا التزام مجموعة رينرز للألمنيوم القوي تجاه منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا تجاه مملكة البحرين».
وأردف قائلًا: «وباعتبارها مزودا أوروبيا رائدا لحلول الألمنيوم، تتميز مجموعة رينرز للألمنيوم كونها في طليعة الابتكار والتميز في هذا القطاع. نحن واثقون بأن خبرة السيد جيرينكس الواسعة ستسهم في تعزيز عملياتنا ودفع نمونا في المنطقة، حيث تعتبر الزيارة فرصة ممتازة لتبادل الأفكار ومناقشة المبادرات الاستراتيجية واستكشاف سبل جديدة للتعاون».
وأضاف السيد خلف: «تفتخر شركة رينرز الشرق الأوسط بكونها شريكًا موثوقا به في تقديم أحدث حلول الألمنيوم لقطاعي الهندسة المعمارية والإنشاء في مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط. نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بمنتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية. ويسرنا أن نعرب عن ترحيبنا الحار بالسيد جيرينكس، متطلعين إلى زيارة مثمرة من شأنها أن تمهد الطريق لتحقيق المزيد من النجاح والإنجازات لرينرز للألمنيوم في مملكة البحرين والمنطقة».
من جانبه، علق السيد بيرت جيرينكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة رينرز للألمنيوم، بالقول: «تلعب شركة رينرز الشرق الأوسط، لكونها المكتب الإقليمي للمجموعة، دورًا محوريًا في إقامة علاقات قوية مع الشركاء والعملاء المحليين، وتقديم منتجات وخدمات استثنائية في جميع أنحاء المنطقة. نحن فخورون بالمشاريع التي شاركنا فيها، والتي ساعدت في تشكيل الآفاق وإعادة تعريف الإمكانيات المعمارية. وسيظل تركيزنا منصبًا على تعزيز الابتكار، والحفاظ على أعلى معايير الجودة، وتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائنا».
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