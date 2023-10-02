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رينرز الشرق الأوسط تستقبل الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة رينرز للألمنيوم

10/2/2023 11:26:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبلت‭ ‬شركة‭ ‬رينرز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لشركة‭ ‬رينرز‭ ‬ألمنيوم‭ ‬المزود‭ ‬الأوروبي‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الألمنيوم،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بيرت‭ ‬جيرينكس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المعين‭ ‬حديثًا‭ ‬لمجموعة‭ ‬رينرز‭ ‬للألمنيوم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الشركة‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وكان‭ ‬علي‭ ‬خلف،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬رينرز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬السيد‭ ‬جيرينكس،‭ ‬حيث‭ ‬هنأه‭ ‬بمناسبة‭ ‬التعيين‭ ‬الجديد،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬لمجموعة‭ ‬رينرز‭ ‬للألمنيوم‭. ‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬تم‭ ‬إطلاع‭ ‬السيد‭ ‬جيرينكس‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭ ‬وأنشطتها‭ ‬ومشاريعها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط؛‭ ‬أحد‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمجموعة‭ ‬رينرز‭ ‬للألمنيوم،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬نموًا‭ ‬سريعًا‭ ‬وكبيرًا‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬أيضًا‭ ‬مناقشات‭ ‬مثمرة‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬شركة‭ ‬رينرز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإمارة‭ ‬دبي‭ ‬حول‭ ‬استراتيجيات‭ ‬أعمال‭ ‬المجموعة،‭ ‬والتي‭ ‬تتمتع‭ ‬بحضور‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬خلف،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬رينرز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بالسيد‭ ‬بيرت‭ ‬جيرينكس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الجديد‭ ‬لمجموعة‭ ‬رينرز‭ ‬للألمنيوم،‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬تحمل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬باعتبارنا‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬لشركة‭ ‬رينرز‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ومقره‭ ‬البحرين‭. ‬يؤكد‭ ‬حضور‭ ‬السيد‭ ‬جيرينكس‭ ‬هنا‭ ‬التزام‭ ‬مجموعة‭ ‬رينرز‭ ‬للألمنيوم‭ ‬القوي‭ ‬تجاه‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتحديدًا‭ ‬تجاه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬وباعتبارها‭ ‬مزودا‭ ‬أوروبيا‭ ‬رائدا‭ ‬لحلول‭ ‬الألمنيوم،‭ ‬تتميز‭ ‬مجموعة‭ ‬رينرز‭ ‬للألمنيوم‭ ‬كونها‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬بأن‭ ‬خبرة‭ ‬السيد‭ ‬جيرينكس‭ ‬الواسعة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عملياتنا‭ ‬ودفع‭ ‬نمونا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬الزيارة‭ ‬فرصة‭ ‬ممتازة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬ومناقشة‭ ‬المبادرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬واستكشاف‭ ‬سبل‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬السيد‭ ‬خلف‭: ‬‮«‬تفتخر‭ ‬شركة‭ ‬رينرز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بكونها‭ ‬شريكًا‭ ‬موثوقا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أحدث‭ ‬حلول‭ ‬الألمنيوم‭ ‬لقطاعي‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬والإنشاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بمنتجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وخدمة‭ ‬استثنائية‭. ‬ويسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬ترحيبنا‭ ‬الحار‭ ‬بالسيد‭ ‬جيرينكس،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬مثمرة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والإنجازات‭ ‬لرينرز‭ ‬للألمنيوم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬علق‭ ‬السيد‭ ‬بيرت‭ ‬جيرينكس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬رينرز‭ ‬للألمنيوم،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تلعب‭ ‬شركة‭ ‬رينرز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لكونها‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬والعملاء‭ ‬المحليين،‭ ‬وتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالمشاريع‭ ‬التي‭ ‬شاركنا‭ ‬فيها،‭ ‬والتي‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الآفاق‭ ‬وإعادة‭ ‬تعريف‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المعمارية‭. ‬وسيظل‭ ‬تركيزنا‭ ‬منصبًا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة،‭ ‬وتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المختلفة‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬

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