أسري تشارك في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك)) 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شاركت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) وهي الشركة الرائدة في مجال الإصلاح والبناء البحري في منطقة الخليج العربي مؤخراً في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» المقام في مدينة ابو ظبي – الإمارات العربية المتحدة – في الفترة مابين 2 الى 5 أكتوبر 2023، والذي يعد الحدث الأبرز في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.
تأتي هذه المشاركة تعزيزاً للحضور الفاعل لشركة أسري في المحافل التجارية الإقليمية بما يتيح فرصة البقاء على إطلاع باتجاهات نمو الصناعة البحرية العالمية ومواكبة آخر المستجدات. وقد استخدم جناح اسري بالمعرض كمنصة للتواصل مع قواعد العملاء الإقليمية والعالمية من مختلف قطاعات الصناعة البحرية وتعزيز شبكات العملاء العالمية المرتقبة وتباحث فرص التعاون وتوسيع نطاق الأعمال فضلاً عن استعراض الخبرات العريقة للشركة.
وتعد هذه المشاركة أحد أكثر الطرق فعالية لتقديم رؤى جوهرية حول التقدم السريع الذي تشهده قطاعات الطاقة وقطاعات الصناعة البحرية والوقوف على آخر المستجدات وبحث أهم القضايا والتحديات التي تواجهها هذه الصناعات على المستوى العالمي؛ حيث يوفر هذا الحدث فرصة فريدة لمناقشة مستقبل الطاقة في المنطقة من حيث ايجاد الحلول والبدائل العملية للازدهار بهذه القطاعات الحيوية الهامة.
كما يشكل هذا المعرض منصة مثالية لتعزيز قنوات التواصل مع عملاء الشركة الحاليين والمرتقبين إضافة إلى دوره الفعال في دعم الحضور التجاري للشركة في المحافل الإقليمية والعالمية بما يرسخ مكانتها الريادية في القطاع البحري العالمي.
وقد ضم المعرض عدداً قياسياً من العارضين لهذا العام اذ فاق عددهم الألفي شركة عارضة من مختلف دول العالم إلى جانب 30 جناحاً دولياً. إضافة إلى ذلك تضمنت فعاليات معرض اديبك جدولاً متكاملاً يتألف من 10 مؤتمرات و350 ندوة اقيمت بالتزامن مع المعرض الذي يعد سوقاً عالمياً للشركات العاملة في قطاعات الطاقة بالمنطقة.
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