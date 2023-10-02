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أسري تشارك في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك)) 2023

10/2/2023 11:26:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شاركت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬والبناء‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬أبوظبي‭ ‬الدولي‭ ‬للبترول‭ ‬‮«‬أديبك‮»‬‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ابو‭ ‬ظبي‭ ‬ ‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬مابين‭ ‬2‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تعزيزاً‭ ‬للحضور‭ ‬الفاعل‭ ‬لشركة‭ ‬أسري‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬التجارية‭ ‬الإقليمية‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬فرصة‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬إطلاع‭ ‬باتجاهات‭ ‬نمو‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرية‭ ‬العالمية‭ ‬ومواكبة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭. ‬وقد‭ ‬استخدم‭ ‬جناح‭ ‬اسري‭ ‬بالمعرض‭ ‬كمنصة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬العملاء‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرية‭ ‬وتعزيز‭ ‬شبكات‭ ‬العملاء‭ ‬العالمية‭ ‬المرتقبة‭ ‬وتباحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الأعمال‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استعراض‭ ‬الخبرات‭ ‬العريقة‭ ‬للشركة‭.





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وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الطرق‭ ‬فعالية‭ ‬لتقديم‭ ‬رؤى‭ ‬جوهرية‭ ‬حول‭ ‬التقدم‭ ‬السريع‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬قطاعات‭ ‬الطاقة‭ ‬وقطاعات‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرية‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬وبحث‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬هذه‭ ‬الصناعات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي؛‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لمناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬ايجاد‭ ‬الحلول‭ ‬والبدائل‭ ‬العملية‭ ‬للازدهار‭ ‬بهذه‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬الهامة‭.

كما‭ ‬يشكل‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتعزيز‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬عملاء‭ ‬الشركة‭ ‬الحاليين‭ ‬والمرتقبين‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحضور‭ ‬التجاري‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬بما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانتها‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬البحري‭ ‬العالمي‭.‬

وقد‭ ‬ضم‭ ‬المعرض‭ ‬عدداً‭ ‬قياسياً‭ ‬من‭ ‬العارضين‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬اذ‭ ‬فاق‭ ‬عددهم‭ ‬الألفي‭ ‬شركة‭ ‬عارضة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬30‭ ‬جناحاً‭ ‬دولياً‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تضمنت‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬اديبك‭ ‬جدولاً‭ ‬متكاملاً‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مؤتمرات‭ ‬و350‭ ‬ندوة‭ ‬اقيمت‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬سوقاً‭ ‬عالمياً‭ ‬للشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الطاقة‭ ‬بالمنطقة‭. ‬



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