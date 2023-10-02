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جـوائـز نقـدية في منصـة ((البحـرين الوطني)) التفاعلية بمجمع ستي سنتر

10/2/2023 11:26:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


‭ ‬أطلق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أقرب‭ ‬لكم‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬منصته‭ ‬التفاعلية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬ستي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬وسيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬لجميع‭ ‬العملاء‭ ‬الجدد‭ ‬والحالين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬والألعاب‭ ‬الترفيهية‭ ‬طيلة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

وستُتيح‭ ‬الفعالية‭ ‬لزوار‭ ‬مجمع‭ ‬ستي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬وزبائن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬والفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬أو‭ ‬نقاط‭ ‬إضافية‭. ‬وستتضمن‭ ‬المنصة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬خدمات‭ ‬وعروض‭ ‬البنك‭ ‬المتنوعة‭. ‬

وتعليقاً‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الترحيب‭ ‬بعملائنا‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالألعاب‭ ‬التفاعلية‭ ‬والممتعة‭ ‬مع‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬مجزية‮»‬‭. ‬



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