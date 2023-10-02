جـوائـز نقـدية في منصـة ((البحـرين الوطني)) التفاعلية بمجمع ستي سنتر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلق بنك البحرين الوطني حملة «أقرب لكم» عبر منصته التفاعلية في مجمع ستي سنتر البحرين، وذلك من تاريخ 3 إلى 7 أكتوبر 2023، وسيتم تخصيص هذه الفعالية لجميع العملاء الجدد والحالين للمشاركة في مختلف الأنشطة والألعاب الترفيهية طيلة هذا الأسبوع.
وستُتيح الفعالية لزوار مجمع ستي سنتر البحرين وزبائن بنك البحرين الوطني الفرصة للمشاركة والفوز بجوائز نقدية أو نقاط إضافية. وستتضمن المنصة مجموعة من الألعاب الترفيهية التي تعكس خدمات وعروض البنك المتنوعة.
وتعليقاً حول هذه المناسبة، قال السيد صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «نحن نتطلع إلى الترحيب بعملائنا وعائلاتهم في هذا الحدث حيث يمكنهم الاستمتاع بالألعاب التفاعلية والممتعة مع جوائز نقدية مجزية».
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